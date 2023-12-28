Мешканці яких регіонів найбільше вірять в перемогу України — опитування

Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE

Вже через кілька днів починається новий, 2024 рік. Рік, що минає, став роком нових випробувань, викликів і навіть розчарувань. Тим не менш більшість українців продовжують вірити у перемогу над російськими загарбниками.

Про це говорять результати дослідження Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

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Українці вірять у перемогу. Фото: скриншот

Українці вірять у перемогу

"Віра в перемогу продовжує об’єднувати абсолютну більшість українців (88%), причому 63% з них вірять у перемогу однозначно", — говориться у матеріалах дослідження.

Згідно з даними поитування сумнівається у перемозі лише 5% опитаних. Щоправда, порівняно із груднем 2022 року дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало — 63%), і тими, хто скоріше вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 року, стало — 25%).

Переконана в перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на півдні дещо більше скептиків (10%) порівняно з іншими.

"При цьому віра в перемогу України домінує у всіх вікових групах", — наголошують автори дослідження.

Українці вірять у перемогу над Росією. Фото: скриншот

Коли українці очікують на перемогу

Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% — у найближчі кілька місяців, 21% — до літа 2024 року, ще 31% — через 1–2 роки.

Втім, більшість наших громадян вірять у перемогу в більш далекій перспективі.

"До перемоги у середньостроковій перспективі (3­–5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, — в абсолютній меншості (2,5%)", — говориться у повідомленні.

Опитування щодо перемоги над Росією. Фото: скриншот

В яких регіонах найбільше вірять у перемогу

В регіональному розрізі частка тих, хто вважає, що перемога настане через 1-2 роки, коливається від 27% на півдні до 36% на заході країни. Тих, хто вірить у перемогу до літа 2024 року, найменше на сході (16%) і найбільше — на півдні (25%).

В свою чергу, кількість прихильників найбільш оптимістичного сценарію перемоги у найближчі кілька місяців майже однакова в усіх макрорегіонах (5-7%).

Раніше ми повідомляли, що серед політиків, посадовців та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському (71%). На другій та третій сходинці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (65%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%), відповідно.

Нагадуємо, що українці розділилися майже порівну в оцінці того, чи справді між Президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним існує конфлікт. Проте все ж більшість (39%) не вірять, що головнокомандувачі справді посварилися.