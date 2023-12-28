Жители каких регионов больше всего верят в победу Украины — опрос

Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE

Уже через несколько дней начинается новый 2024 год. Уходящий год стал годом новых испытаний, вызовов и даже разочарований. Тем не менее, большинство украинцев продолжают верить в победу над российскими захватчиками.

Об этом говорят результаты исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

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Украинцы верят в победу. Фото: скриншот

Украинцы верят в победу

"Вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% из них верят в победу однозначно", — говорится в материалах исследования.

Согласно данным вопроса, сомневается в победе лишь 5% опрошенных. Правда, по сравнению с декабрем 2022 года несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало — 63%), и теми, кто верит в победу (было 15% в декабре 2022 года, стало — 25%).

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

"При этом вера в победу Украины доминирует во всех возрастных группах", — отмечают авторы исследования.

Украинцы верят в победу над Россией. Фото: скриншот

Когда украинцы ожидают победу

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% — в ближайшие несколько месяцев, 21% — к лету 2024 года, еще 31% — через 1-2 года.

Впрочем, большинство наших граждан верят в победу в более далекой перспективе.

"К победе в среднесрочной перспективе (3–5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, которые не верят, что победа наступит при их жизни, — в абсолютном меньшинстве (2,5%)", — говорится в сообщении.

Опрос о победе над Россией. Фото: скриншот

В каких регионах больше всего верят в победу

В региональном разрезе доля тех, кто считает, что победа наступит через 1-2 года, колеблется от 27% на юге до 36% на западе страны. Верующих в победу к лету 2024 года меньше всего на востоке (16%) и больше всего на Юге (25%).

В свою очередь, количество поклонников наиболее оптимистического сценария победы в ближайшие несколько месяцев почти одинаково во всех макрорегионах (5-7%).

Ранее мы сообщали, что среди политиков, чиновников и общественных деятелей украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%). На второй и третьей строчке председатель Николаевской ОВА Виталий Ким (65%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (56%) соответственно.

Напоминаем, что украинцы разделились почти поровну в оценке того, действительно ли между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным существует конфликт. Однако все же большинство (39%) не верят, что главнокомандующие действительно поссорились.