Руслан Стефанчук пояснив чому важливо піднімати українську економіку

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україні потрібно нарощувати власну економічну силу та надходження в бюджет держави. Це важливо для фінансування ЗСУ, оскільки кошти від міжнародної допомоги не можуть бути використані для таких потреб.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на форумі Україна 2024. Незалежність.

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"Кожна копійка з українського бюджету здійснює фінансування ЗСУ. Ми не можемо для цього залучати міжнародну допомогу. Ми можемо залучати тільки те, що заробимо ми. Тому я б дуже хотів би, щоб це стало оце розуміння лейтмотивом для кожного українця, що кожна копійка, яка передається в український бюджет, це та копійка, яка спрямовується на українську оборону. Це та копійка заради якої ми здійснюємо все для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Це та копійка, яка йде для наших воїнів на передовій, які, ризикуючи своїм життям, роблять велику ціну набагато більш вартіснішу, ніж те, що ми можемо для них запропонувати", — заявив Стефанчук.

Також Руслан Стефанчук зазначив, що з вересня розпочнеться новий бюджетний процес.

"Тут будуть важкі рішення, але я глибоко переконаний, що ми знайдемо спільне мудре рішення і економіка України і українське майбутнє, і українська перемога сталися", — підсумував Стефанчук.