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Мы не можем привлекать международную помощь — Стефанчук объяснил, почему важно поднимать экономику

27 августа 2024 12:39
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Руслан Стефанчук объяснил почему важно поднимать украинскую экономику
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украине нужно наращивать собственную экономическую силу и поступление в бюджет государства. Это важно для финансирования ВСУ, поскольку средства от международной помощи не могут использоваться для таких нужд.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на форуме Украина 2024 года. Независимость.

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"Каждая копейка из украинского бюджета осуществляет финансирование ВСУ. Мы не можем для этого привлекать международную помощь. Мы можем привлекать только то, что заработаем мы. Поэтому я бы очень хотел бы, чтобы это понимание стало лейтмотивом для каждого украинца, что каждая копейка, которая передается в украинский бюджет, это та копейка, которая направляется на украинскую оборону. Это та копейка ради которой мы осуществляем все для того, чтобы Украина победила в этой войне. Это та копейка, которая идет для наших воинов на передовой, которые, рискуя своей жизнью, делают большую цену гораздо более стоящую, чем то, что мы можем для них предложить", — заявил Стефанчук.

Также Руслан Стефанчук отметил, что с сентября начнется новый бюджетный процесс.

"Здесь будут трудные решения, но я глубоко убежден, что мы найдем общее мудрое решение и экономика Украины и украинское будущее, и украинская победа произошли", — подытожил Стефанчук.

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