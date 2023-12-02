Ми перестанемо відрізнятися від Росії — Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Київська міська рада

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму. На його думку, ми можемо перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".

Про це він сказав в інтерв'ю Der Spiegel.

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Кличко вважає, що Україна рухається до авторитаризму

"У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини", — зазначив Кличко.

Він розповів, що наразі існує лише один незалежний інститут — місцеве самоврядування, проте і на нього вчиняють величезний тиск.

"У перші місяці війни країна була без лідера, був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок в обороні міст, у допомозі військовим", — сказав міський голова.

Але, на думку Кличка, в Офісі президента вважають мерів лише перешкодою для централізації владних структур.

Він вважає, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою, але "перетворити Україну на авторитарну державу просто так майже неможливо", бо українці занадто волелюбні для цього.

Мер додав, що з початку повномасштабної війни у нього жодного разу не було зустрічі або телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що російська влада намагається відновити контроль над всіма системами відеоспостереження в країні. Метою цього є, ймовірно, посилення внутрішніх репресій.

Також ми писали, що Державна Дума Російської Федерації готує нові поправки, які суттєво розширять можливості Федеральної служби безпеки Росії. Йдеться насамперед про стеження за громадянами країни та мешканцями окупованих територій України.