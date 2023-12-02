Мы перестанем отличаться от России — Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Киевский городской совет

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Украина движется к авторитаризму. По его мнению, мы можем перестать отличаться от России, где "все зависит от каприза одного человека".

Об этом он сказал в интервью Der Spiegel.

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Кличко считает, что Украина движется к авторитаризму

"В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от каприза одного человека", — отметил Кличко.

Он рассказал, что сейчас существует только один независимый институт — местное самоуправление, однако и на него оказывают огромное давление.

"В первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным", — сказал городской голова.

Но, по мнению Кличко, в Офисе президента считают мэров лишь помехой централизации властных структур.

Он считает, что демократия в Украине находится под серьезной угрозой, но "превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", потому что украинцы слишком свободолюбивы для этого.

Мэр добавил, что с начала полномасштабной войны у него ни разу не было встречи или телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что российские власти пытаются восстановить контроль над всеми системами видеонаблюдения в стране. Целью этого является, вероятно, усиление внутренних репрессий.

Также мы писали, что Государственная Дума русской Федерации готовит новейшие поправки, которые значительно расширят способности Федеральной службы сохранности России. Речь идет, прежде всего, о слежке за гражданами страны и жителями оккупированных территорий Украины.