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Міфи про мобілізацію та про які зміни говорять депутати — ефір Новини.LIVE

18 грудня 2023 19:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міфи про мобілізацію та про які зміни говорять депутати — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про законопроєкт, який внесе зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, йдеться про військовий призов жінок. Про це, і не тільки, поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 19:30 на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Адвокат Ростислав Кравець став гостем студії Вечір.LIVE. Під час прямого ефіру разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони поговорять про вислови Мар'яни Безуглої. 

Також проаналізують добровільно-примусову мобілізацію та введення "Сертифікату захисника".

Нагадаємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в новому законопроєкті щодо рекрутингу, який готують у Раді, є два способи попасти до війська, які не перетинаються. Вона вважає, що до добровольців має бути сервісний підхід, а для мобілізованих і далі будуть застосовувати примус.

Також ми писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, що призовний вік до армії зменшиться із 27 до 25 років. Таким чином усі українці підлягатимуть призову від 25 до 60 років.

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