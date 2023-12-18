Міфи про мобілізацію та про які зміни говорять депутати — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про законопроєкт, який внесе зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, йдеться про військовий призов жінок. Про це, і не тільки, поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 19:30 на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Про що ефір

Адвокат Ростислав Кравець став гостем студії Вечір.LIVE. Під час прямого ефіру разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони поговорять про вислови Мар'яни Безуглої.

Також проаналізують добровільно-примусову мобілізацію та введення "Сертифікату захисника".

Нагадаємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в новому законопроєкті щодо рекрутингу, який готують у Раді, є два способи попасти до війська, які не перетинаються. Вона вважає, що до добровольців має бути сервісний підхід, а для мобілізованих і далі будуть застосовувати примус.

Також ми писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, що призовний вік до армії зменшиться із 27 до 25 років. Таким чином усі українці підлягатимуть призову від 25 до 60 років.