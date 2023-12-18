Мифы о мобилизации и о каких изменениях говорят депутаты — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о законопроекте, который внесет изменения в мобилизацию в Украине. В частности, речь идет о военном призыве женщин. Об этом, и не только, поговорят в эфире Новини. Live.

Прямой эфир можно посмотреть в 19:30 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Адвокат Ростислав Кравец стал гостем студии Вечір.LIVE. Во время прямого эфира вместе с ведущим Виталием Прудиусом они поговорят о высказываниях Марьяны Безуглой.

Также проанализируют добровольно-принудительную мобилизацию и введение "Сертификата защитника".

Напомним, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о рекрутинге, который готовят в Раде, есть два непересекающихся способа попасть в войска. Она считает, что к добровольцам должен быть сервисный подход, а для мобилизованных и дальше будут применять принуждение.

Также мы писали, что народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что призывной возраст в армию уменьшится с 27 до 25 лет. Таким образом, все украинцы будут подлежать призыву от 25 до 60 лет.