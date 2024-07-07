День Військово-морських сил 7 липня — Умєров привітав військових

Міністр оборони Умєров привітав військовослужбовців ВМС з професійним святом
Міністр оборони України Рустем Умєров привітав військових моряків із професійним святом. При цьому він відзначив професіоналізм бійців військово-морських сил.
Привітальне відео Умєров оприлюднив у соцмережах у неділю, 7 липня.
Привітання бійців ВМС України
Умєров зазначив, що успішні морські операції — це свідчення професійності та героїзму українських бійців ВМС.
"Завдяки вашому професіоналізму та відданості Україна зламала панування ворога на морі, "прорубавши" зерновий коридор. Наш флот став символом сили та непохитності", — заявив мінітр оборони.
Також сьогодні серед українців з професійним святом заведено вітати військовослужбовців протиповітряної оборони.
Радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події другого місяця літа.
Читайте Новини.LIVE!