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Міністр оборони Умєров привітав військовослужбовців ВМС з професійним святом

7 липня 2024 09:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
День Військово-морських сил 7 липня — Умєров привітав військових
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Голос України
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав військових моряків із професійним святом. При цьому він відзначив професіоналізм бійців військово-морських сил.

Привітальне відео Умєров оприлюднив у соцмережах у неділю, 7 липня. 

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Умєров зазначив, що успішні морські операції — це свідчення професійності та героїзму українських бійців ВМС.

"Завдяки вашому професіоналізму та відданості Україна зламала панування ворога на морі, "прорубавши" зерновий коридор. Наш флот став символом сили та непохитності", — заявив мінітр оборони.

Також сьогодні серед українців з професійним святом заведено вітати військовослужбовців протиповітряної оборони.

Радимо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та важливих дат на липень 2024 року. Він допоможе вам не пропустити найголовніші події другого місяця літа.  

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