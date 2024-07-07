День Військово-морських сил 7 липня — Умєров привітав військових

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Голос України

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав військових моряків із професійним святом. При цьому він відзначив професіоналізм бійців військово-морських сил.

Привітальне відео Умєров оприлюднив у соцмережах у неділю, 7 липня.

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Умєров зазначив, що успішні морські операції — це свідчення професійності та героїзму українських бійців ВМС.

"Завдяки вашому професіоналізму та відданості Україна зламала панування ворога на морі, "прорубавши" зерновий коридор. Наш флот став символом сили та непохитності", — заявив мінітр оборони.

Також сьогодні серед українців з професійним святом заведено вітати військовослужбовців протиповітряної оборони.

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