День Военно-морских сил 7 июля - Умеров поздравил военных

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Голос Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил военных моряков с профессиональным праздником . При этом он отметил профессионализм бойцов военно-морских сил.

Поздравительное видео Умеров обнародовал в соцсетях в воскресенье, 7 июля.

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Умеров отметил, что успешные морские операции — это свидетельство профессионализма и героизма украинских бойцов ВМС.

"Благодаря вашему профессионализму и преданности Украина сломала господство врага на море, "прорубив" зерновой коридор. Наш флот стал символом силы и непреклонности", — заявил министр обороны.

Также сегодня среди украинцев с профессиональным праздником принято приветствовать военнослужащих противовоздушной обороны.

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