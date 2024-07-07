День Военно-морских сил 7 июля - Умеров поздравил военных

Министр обороны Умеров поздравил военнослужащих ВМС с профессиональным праздником
Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил военных моряков с профессиональным праздником . При этом он отметил профессионализм бойцов военно-морских сил.
Поздравительное видео Умеров обнародовал в соцсетях в воскресенье, 7 июля.
Поздравление бойцов ВМС Украины
Умеров отметил, что успешные морские операции — это свидетельство профессионализма и героизма украинских бойцов ВМС.
"Благодаря вашему профессионализму и преданности Украина сломала господство врага на море, "прорубив" зерновой коридор. Наш флот стал символом силы и непреклонности", — заявил министр обороны.
Также сегодня среди украинцев с профессиональным праздником принято приветствовать военнослужащих противовоздушной обороны.
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