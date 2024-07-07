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Министр обороны Умеров поздравил военнослужащих ВМС с профессиональным праздником

7 июля 2024 09:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
День Военно-морских сил 7 июля - Умеров поздравил военных
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Голос Украины
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил военных моряков с профессиональным праздником . При этом он отметил профессионализм бойцов военно-морских сил.

Поздравительное видео Умеров обнародовал в соцсетях в воскресенье, 7 июля.

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Умеров отметил, что успешные морские операции — это свидетельство профессионализма и героизма украинских бойцов ВМС.

"Благодаря вашему профессионализму и преданности Украина сломала господство врага на море, "прорубив" зерновой коридор. Наш флот стал символом силы и непреклонности", — заявил министр обороны.

Также сегодня среди украинцев с профессиональным праздником принято приветствовать военнослужащих противовоздушной обороны.

Рекомендуем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных, международных праздников и важных дат на июль 2024 года. Он поможет вам не пропустить главные события второго месяца лета.

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