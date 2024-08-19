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Міноборони відправило на фронт партію автомобілів, куплених через Prozorro

19 серпня 2024 16:08
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Міноборони відправило на фронт куплені через Prozorro авто — деталі
Армійські позашляховики Great Wall Wingle 5. Фото: ukr.media
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство оборони України відправило на фронт партію зі 154 пікапів Great Wall Wingle 5. Машини були придбані "Агенцією оборонних закупівель" через систему Prozorro.

Про це заявили у пресслужбі оборонного відомства у понеділок, 19 серпня. 

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У відомстві кажуть, що машини відповідають усім технічним вимогам, затвердженим Міноборони України. Позашляховики можуть взяти на борт до п'яти осіб та вантаж масою до тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 0,85 тонни. У кузові можна розмістити до чотирьох осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.

"Мобільність — ключовий фактор успішного виконання бойових завдань. Пікапи для військових є невід'ємною складовою цього стратегічного підходу. Робота мобільних груп, доставлення вантажів та боєприпасів, евакуація поранених — для всіх цих завдань вирішальне значення відіграє наявність прохідного транспорту", — відзначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За результатами тендеру, переміг постачальник з ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн становлять мита, податки та збори, які повернуться у держбюджет.

"Для нас було критично важливо переконатися у відповідності авто всім вимогам, які передали до нас військові, і водночас забезпечити високу конкуренцію та максимально ефективне використання кожної гривні", — зауважила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

міноборони прозорро
Скриншот заяви Міноборони

Що відомо про автомобіль Great Wall Wingle 5 

great wall зсу
Great Wall Wingle 5. Джерело: відкриті джерела

Зазначимо, що Great Wall Wingle 5 — китайський повнопривідний рамний пікап-позашляховик, конкурент двох японських аналогічних автомобілів, Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. В Україні машина виробляється за ліцензією автопідприємством "Богдан-Моторс". Концерн виробляє армійські автомобілі "Богдан-2251/2351". 

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