Міноборони відправило на фронт куплені через Prozorro авто — деталі

Міноборони відправило на фронт партію автомобілів, куплених через Prozorro
Міністерство оборони України відправило на фронт партію зі 154 пікапів Great Wall Wingle 5. Машини були придбані "Агенцією оборонних закупівель" через систему Prozorro.
Про це заявили у пресслужбі оборонного відомства у понеділок, 19 серпня.
Міноборони через Prozorro купило авто для ЗСУ
У відомстві кажуть, що машини відповідають усім технічним вимогам, затвердженим Міноборони України. Позашляховики можуть взяти на борт до п'яти осіб та вантаж масою до тонни, а також здатні буксирувати причеп масою 0,85 тонни. У кузові можна розмістити до чотирьох осіб особового складу та додаткове обладнання під озброєння.
"Мобільність — ключовий фактор успішного виконання бойових завдань. Пікапи для військових є невід'ємною складовою цього стратегічного підходу. Робота мобільних груп, доставлення вантажів та боєприпасів, евакуація поранених — для всіх цих завдань вирішальне значення відіграє наявність прохідного транспорту", — відзначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
За результатами тендеру, переміг постачальник з ціною 996 тис. грн за авто, включно з ПДВ. Загальна сума укладених контрактів — 153 млн грн, з яких приблизно 40 млн грн становлять мита, податки та збори, які повернуться у держбюджет.
"Для нас було критично важливо переконатися у відповідності авто всім вимогам, які передали до нас військові, і водночас забезпечити високу конкуренцію та максимально ефективне використання кожної гривні", — зауважила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
Що відомо про автомобіль Great Wall Wingle 5
Зазначимо, що Great Wall Wingle 5 — китайський повнопривідний рамний пікап-позашляховик, конкурент двох японських аналогічних автомобілів, Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. В Україні машина виробляється за ліцензією автопідприємством "Богдан-Моторс". Концерн виробляє армійські автомобілі "Богдан-2251/2351".
Читайте Новини.LIVE!