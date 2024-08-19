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Минобороны направило на фронт партию автомобилей, купленных через Prozorro

19 августа 2024 16:08
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Минобороны отправило на фронт купленные через Prozorro автомобили.
Армейские внедорожники Great Wall Wingle 5. Фото: ukr.media
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Министерство обороны Украины отправило на фронт партию из 154 пикапов Great Wall Wingle 5. Машины были приобретены "Агентством оборонных закупок" через систему Prozorro.

Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства в понедельник, 19 августа.

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В ведомстве говорят, что машины отвечают всем техническим требованиям, утвержденным Минобороны Украины. Внедорожники могут взять на борт до пяти человек и груз массой до тонны, а также буксировать прицеп массой 0,85 тонны. В кузове можно разместить до четырех человек личного состава и дополнительное оборудование под вооружение.

"Мобильность — ключевой фактор успешного выполнения боевых задач. Пикапы для военных являются неотъемлемой составляющей этого стратегического подхода. Работа мобильных групп, доставка грузов и боеприпасов, эвакуация раненых — для всех этих задач решающее значение имеет наличие проходного транспорта", — отметил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

По результатам тендера победил поставщик с ценой 996 тыс. грн за авто, включая НДС. Общая сумма заключенных контрактов — 153 млн грн, из которых примерно 40 млн грн составляют пошлины, налоги и сборы, которые вернутся в госбюджет.

"Для нас было критически важно убедиться в соответствии авто всем требованиям, которые передали нам военные, и одновременно обеспечить высокую конкуренцию и максимально эффективное использование каждой гривны", — отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

міноборони прозорро
Скриншот заявления Минобороны

Что известно об автомобиле Great Wall Wingle 5

great wall ссу
Great Wall Wingle 5. Источник: открытые источники

Great Wall Wingle 5 — китайский полноприводный рамный пикап-внедорожник, конкурент двух японских аналогичных автомобилей, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. В Украине машина производится по лицензии автопредприятием "Богдан-Моторс". Концерн производит армейские автомобили "Богдан-2251/2351".

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

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