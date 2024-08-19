Минобороны отправило на фронт купленные через Prozorro автомобили.

Минобороны направило на фронт партию автомобилей, купленных через Prozorro
Министерство обороны Украины отправило на фронт партию из 154 пикапов Great Wall Wingle 5. Машины были приобретены "Агентством оборонных закупок" через систему Prozorro.
Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства в понедельник, 19 августа.
Минобороны через Prozorro купило авто для ВСУ
В ведомстве говорят, что машины отвечают всем техническим требованиям, утвержденным Минобороны Украины. Внедорожники могут взять на борт до пяти человек и груз массой до тонны, а также буксировать прицеп массой 0,85 тонны. В кузове можно разместить до четырех человек личного состава и дополнительное оборудование под вооружение.
"Мобильность — ключевой фактор успешного выполнения боевых задач. Пикапы для военных являются неотъемлемой составляющей этого стратегического подхода. Работа мобильных групп, доставка грузов и боеприпасов, эвакуация раненых — для всех этих задач решающее значение имеет наличие проходного транспорта", — отметил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.
По результатам тендера победил поставщик с ценой 996 тыс. грн за авто, включая НДС. Общая сумма заключенных контрактов — 153 млн грн, из которых примерно 40 млн грн составляют пошлины, налоги и сборы, которые вернутся в госбюджет.
"Для нас было критически важно убедиться в соответствии авто всем требованиям, которые передали нам военные, и одновременно обеспечить высокую конкуренцию и максимально эффективное использование каждой гривны", — отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.
Что известно об автомобиле Great Wall Wingle 5
Great Wall Wingle 5 — китайский полноприводный рамный пикап-внедорожник, конкурент двух японских аналогичных автомобилей, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. В Украине машина производится по лицензии автопредприятием "Богдан-Моторс". Концерн производит армейские автомобили "Богдан-2251/2351".
Читайте Новини.LIVE!