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Міноборони розслідує зникнення гуманітарної допомоги на 170 млн грн

26 серпня 2024 17:14
Валерія Барановська - редактор
Військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн
Українські військові отримують гумдопомогу. Фото: Дніпропетровська облрада
Валерія Барановська - редактор

Міністерство оборони разом із Державною митною службою виявили ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн. Під час перевірки відомств службам не вдалося підтвердити факт отримання товарів військовослужбовцями. Наразі триває розслідування.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у понеділок, 26 серпня.

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Військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн

Міністерство оборони України та Державна митна служба спільно провели внутрішні аудити з березня по липень 2024 року. Під час перевірки було виявлено потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171,78 млн грн.

За даними Держмитслужби, через митний контроль для потреб ЗСУ пройшли 424 одиниці транспортних засобів, 476,23 тонни різноманітних товарів, а також 6,2 тонни харчових продуктів та пластикових гранул. Однак зафіксувати факт отримання цієї допомоги військовими підрозділами не вдалося.

"Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування", — йдеться в повідомленні.

Коментар представника Міноборони

Тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, полковник Олександр Титковський зазначив, що ефективна взаємодія відомств сприяє не лише швидкому отриманню критично важливої допомоги, а й допомагає виявити та запобігти митним правопорушенням. 

"Ми високо цінуємо оперативність у пропуску через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ під час воєнного стану. Наше завдання — гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій", — сказав він.

Титковський додав, що вони продовжать вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги.

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