Военные не получили гуманитарную помощь более чем на 170 млн грн

Украинские военные получают гумпомощь. Фото: Днепропетровский облсовет

Министерство обороны вместе с Государственной таможенной службой выявили риски незаконного использования гуманитарной помощи более чем на 170 млн грн. В ходе проверки ведомств службам не удалось подтвердить факт получения товаров военнослужащими. В настоящее время идет расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в понедельник, 26 августа.

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Министерство обороны Украины и Государственная таможенная служба провели внутренние аудиты с марта по июль 2024 года. В ходе проверки были выявлены потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 млн грн.

По данным Гостаможслужбы, через таможенный контроль для нужд ВСУ прошли 424 единицы транспортных средств, 476,23 тонны различных товаров, а также 6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул. Однако зафиксировать факт получения этой помощи военными подразделениями не удалось.

"Минобороны направило соответствующие уведомления в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. По данным фактам продолжается расследование", — говорится в сообщении.

Комментарий представителя Минобороны

Временно исполняющий обязанности директора Департамента внутреннего аудита Минобороны, полковник Александр Титковский отметил, что эффективное взаимодействие ведомств способствует не только быстрому получению критически важной помощи, но и помогает выявить и предотвратить таможенные правонарушения.

"Мы высоко ценим оперативность в пропуске через границу военной и гуманитарной помощи для нужд ВСУ во время военного положения. Наша задача — гарантировать, что каждый элемент помощи, от тепловизора до автомобиля, предоставленный волонтерами и международными партнерами, дойдет до наших защитников на передовой", — сказал он.

Титковский добавил, что они продолжат усовершенствовать механизмы контроля и отчетности для обеспечения прозрачности и эффективности использования гуманитарной помощи.