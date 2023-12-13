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Міноборони вилучає зіпсовані сухпайки — Умєров розповів, що буде з департаментом

13 грудня 2023 19:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міноборони вилучає зіпсовані сухпайки — Умєров розповів, що буде з департаментом
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, що зберігаються на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджене пакування попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. 

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"У частині наборів пошкоджене пакування з джемом — попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Набори заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків", — розповів він.

За словами Умєрова, зіпсовані набори закупив Департамент ресурсних закупівель у 2022 році без контролю якості. А зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації.

Так, до сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі — це створювало корупційні ризики.

Тому аби уникнути надалі таких ризиків, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" та Департаментом планування.

А керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

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Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, що Міноборони стягне з недобросовісного постачальника сухпаїв 456 млн грн. Договір з цією приватною фірмою уклали ще до початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров опублікував свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки. За цей час його дохід зріс на понад мільйон і з  3,5 млн грн перетворився на 4,5 млн грн.

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