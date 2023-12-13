Минобороны изымает испорченные сухпайки — Умеров рассказал, что будет с департаментом
Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, которые хранятся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Минобороны ликвидирует Департамент ресурсного обеспечения
"В части наборов повреждена упаковка с джемом — несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек. Наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков", — рассказал он.
По словам Умерова, испорченные наборы закупил Департамент ресурсных закупок в 2022 году без контроля качества. А сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации.
Так, в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки — это создавало коррупционные риски.
Поэтому во избежание таких рисков функции департамента были распределены между различными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" и Департаментом планирования.
А руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.
Напомним, что Минобороны взыщет с недобросовестного поставщика сухпайков 456 млн грн. Договор с этой частной фирмой был заключен еще до начала полномасштабного вторжения.
Также мы писали, что недавно министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал свои декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы. За это время его доход вырос более чем на миллион и с 3,5 млн грн превратился в 4,5 млн грн.
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