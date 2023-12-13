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Минобороны изымает испорченные сухпайки — Умеров рассказал, что будет с департаментом

13 декабря 2023 19:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минобороны изымает испорченные сухпайки — Умеров рассказал, что будет с департаментом
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, которые хранятся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"В части наборов повреждена упаковка с джемом несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек. Наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков", — рассказал он.

По словам Умерова, испорченные наборы закупил Департамент ресурсных закупок в 2022 году без контроля качества. А сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации.

Так, в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки — это создавало коррупционные риски.

Поэтому во избежание таких рисков функции департамента были распределены между различными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" и Департаментом планирования.

А руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.

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Скриншот поста Умерова

Напомним, что Минобороны взыщет с недобросовестного поставщика сухпайков 456 млн грн. Договор с этой частной фирмой был заключен еще до начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что недавно министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал свои декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы. За это время его доход вырос более чем на миллион и с 3,5 млн грн превратился в 4,5 млн грн.

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