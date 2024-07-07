Вступ-2024 — де можуть проживати абітурієнти з окупованих територій

Абітурієнти дивляться рейтингові списки . Фото: УНІАН

Абітурієнтам з тимчасово окупованих територій виділили місця для проживання під час вступної кампанії. Вони зможуть проживати у гуртожитках.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

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Лубінець повідомив, що вступники з тимчасово окупованих територій, які виявили бажання навчатися в українських вишах, під час вступної кампанії зможуть проживати в гуртожитках на підконтрольній Уряду території.

Він наголосив, що у гуртожитках можна буде проживати разом із супроводжуючими особами.

"Ви зможете зосередитися на підготовці до вступу, живучи в комфортних умовах, спілкуючись з іншими абітурієнтами та студентами. Фахівці освітніх центрів нададуть вам необхідну підтримку та допомогу", — йдеться у повідомленні.

Уповноважений з прав людини додав, що таку можливість абітурієнтам надають освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Зазначається, що такі центри діють на базі 195 українських ЗВО.

З переліком Освітніх центрів можливо ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, на початку липня розпочалась вступна кампанія до закладів вищої освіти в Україні. Вже відомо, скільки коштуватиме навчання, зокрема для абітурієнтів, які прагнуть здобути юридичну освіту.

Раніше ми повідомляли, що у зимовий період планують запровадити низку заходів щодо навчального процесу у школах та університетах. Навчання у школах може починатися з 10:00.