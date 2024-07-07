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Минреинтеграции определило места жительства для абитуриентов с ВОТ во время вступительной кампании

7 июля 2024 14:46
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вступительная кампания-2024 – где могут проживать абитуриенты с оккупированных территорий
Абитуриенты смотрят рейтинговые списки. Фото: УНИАН
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Абитуриентам из временно оккупированных территорий выделили места для проживания во время вступительной кампании. Они смогут проживать в общежитиях.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Лубинец сообщил, что поступающие с временно оккупированных территорий, изъявившие желание учиться в украинских вузах, во время вступительной кампании смогут проживать в общежитиях на подконтрольной Правительству территории.

Он отметил, что в общежитиях можно будет проживать вместе с сопровождающими.

"Вы сможете сосредоточиться на подготовке к поступлению, живя в комфортных условиях, общаясь с другими абитуриентами и студентами. Специалисты образовательных центров окажут вам необходимую поддержку и помощь", — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека добавил, что такую возможность абитуриентам предоставляют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Отмечается, что такие центры действуют на базе 195 украинских ЗВО.

С перечнем Образовательных центров можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в начале июля началась вступительная кампания в заведения высшего образования в Украине. Уже известно, сколько обойдется обучение, в частности для абитуриентов, стремящихся получить юридическое образование.

Ранее мы сообщали, что в зимний период планируется ввести ряд мероприятий по учебному процессу в школах и университетах. Учеба в школах может начинаться с 10:00.

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