Мінцифра запустить "Дія.Офіс" для контролю роботи посадовців — реакція нардепів та міністерств

Міністр цифрової трансфомації Михайло Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

Нещодавно у Кабінеті міністрів України ухвалили постанову щодо запуску сервісу "Дія.Офіс" для чиновників. Спочатку сервіс планується використовувати, як інструмент для того, щоб посадовці авторизувалися та комунікували з українцями. Пізніше "Дія.Офіс" буде мати інформацію щодо цілей кожного міністерства та уряду.

Крім того, Мінцифри хоче запусити сервіс, де можна буде оцінити ефективність та КРІ чиновників.

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Журналісти видання dev.ua дізналися, як міністерства, депутати та державні органи ставляться до цього та чи будуть вони дотримуватися таких правил.

Що відомо про "Дія.Офіс"

Декілька тижнів тому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що скоро буде запущено сервіс "Дія.Офіс" для посадовців.

Державні чиновники завдяки застосунку зможуть:

мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою "Дії.Підпису", що підвищить безпеку доступу до документів чи файлів.

Також за допомогою "Дія.Офіс" можна буде знайти дані про структуру держорганів і відповідальних за напрямки, аби їхня робота стала більш прозорою.

"Михайло Федоров вважає, що сучасний міністр — це насамперед менеджер, а не політик. На його думку, однією з причин, чому міністрів в Україні іноді так швидко звільняють через те, що вони впроваджують нові ініціативи та політику, але не слідкують за процесом виконання рішень (іншими словами, не контролюють показники KPI). Через це немає результату і відбувається звільнення", — йдеться у повідомленні.

Що думають про це в українських міністерствах

Своєю чергою у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, очільником якого є Олександр Камишін, наголосили, що з позитивним настроєм ставляться до управління ефективністю.

"У Мінстратегпромі впроваджуємо методологію OKR — "Objectives and Key Results", або ж "Цілі та ключові результати". Вона дає змогу встановлювати та управляти цілями в середовищі, що динамічно змінюється. Система OKR почала вперше використовуватися в секторі IT. Ми ж сьогодні знаходимося в стані війни, а тому нам важливо вчасно адаптуватися до нових викликів", — зазначили у міністерстві.

Також в Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП), в. о. голови якого є Ростислав Карандєєв на запит журналістів зазначили, що оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорії "А", "Б", і "В" проводиться обов'язково кожного року.

Про це йдеться у статті 44 Закону України "Про державну службу". Завданнями такої перевірки є:

визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань,

визначення ухвалення рішень про преміювання та планування їхньої кар’єри.

"У разі прийняття відповідних управлінських рішень, посадові особи МКІП, будуть діяти відповідно визначеним нормам", — запевнили у міністерстві.

Крім того, міністерство юстиції, очільником якого є Денис Малюська, після запуску "Дія.Офіс" буде виконувати визначені ключові показники ефективності, які будуть полягати в тому, аби досягнути мети, яка встановлена для міністерства та буде відображати його кінцевий результат.

"У Міністерстві закордонних справ, яке очолює Дмитро Кулеба, зазначили, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", — додали у матеріалі.

Позиція народних депутатів щодо "Дія.Офіс"

Також народний депутат із партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що депутат є виборною посадою і що таке впровадження контролю KPI для чиновників "це не його питання".

За словами нардепа від партії "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, він не чув про ініціативу введення KPI для депутатів у Верховній Раді.

"KPI для депутатів — непогана ідея. Зараз у Раді немає трансляцій, а записи засідань випускають в ефір вночі. Фактично люди не бачать, чим займаються народні обранці", — пояснив Гончаренко.

Він додав, що дехто з депутатів "просто сидять чи гуляють по сесійній залі, або стоять розмовляють".

"Звісно, є ті, хто працює, робить законопроєкти, подає правки, бореться за ухвалення законів. А ось окремим персонажам в Раді точно буде корисним введення KPI, щоб нарешті всі побачили ці цифри їхньої "неймовірної" роботи", — запевнив нардеп.

Нагадаємо, раніше членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська розповіла, хто у ВР виступає проти демобілізації військових.