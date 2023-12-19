Минцифра запустит "Дія.Офіс" для контроля работы чиновников — реакция нардепов и министерств

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

Недавно в Кабинете министров Украины приняли постановление о запуске сервиса "Дія.Офіс" для чиновников. Сначала сервис планируется использовать как инструмент для того, чтобы должностные лица авторизовались и общались с украинцами. Позже "Дія.Офіс" будет иметь информацию о целях каждого министерства и правительства.

Кроме того, Минцифры хочет запустить сервис, где можно будет оценить эффективность и КРI чиновников.

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Журналисты издания dev.ua узнали, как министерства, депутаты и государственные органы относятся к этому и будут ли они соблюдать такие правила.

Что известно о "Дія.Офіс"

Несколько недель назад министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что скоро будет запущен сервис "Дія.Офіс" для чиновников.

Государственные чиновники благодаря приложению смогут:

иметь электронное удостоверение госслужащего;

проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;

авторизироваться на корпоративных ресурсах с помощью "Дія.Підпис", что повысит безопасность доступа к документам или файлам.

Также с помощью "Дія.Офіс" можно будет найти данные о структуре госорганов и ответственных за направления, чтобы их работа стала более прозрачной.

"Михаил Федоров считает, что современный министр — это прежде всего менеджер, а не политик. По его мнению, одной из причин, почему министров в Украине иногда так быстро увольняют из-за того, что они внедряют новые инициативы и политику, но не следят за процессом выполнения решений (другими словами, не контролируют показатели KPI). Поэтому нет результата и происходит увольнение", — говорится в сообщении.

Что думают об этом в украинских министерствах

В свою очередь в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, руководителем которого является Александр Камышин, подчеркнули, что с положительным настроением относятся к управлению эффективностью.

"В Минстратегпроме внедряем методологию OKR — "Objectives and Key Results", или "Цели и ключевые результаты". Она позволяет устанавливать и управлять целями в динамично изменяющейся среде. Система OKR начала впервые использоваться в секторе IT. Мы же сегодня находимся в состоянии войны, поэтому нам важно вовремя адаптироваться к новым вызовам", — отметили в министерстве.

Также в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП), и. о. председателя которого является Ростислав Карандеев по запросу журналистов отметили, что оценка результатов служебной деятельности государственных служащих категории "А", "Б" и "В" проводится обязательно каждый год.

Об этом говорится в статье 44 Закона "О государственной службе". Задачами такой проверки являются:

определение качества выполнения государственными служащими поставленных задач,

определение принятия решений о премировании и планировании их карьеры.

"В случае принятия соответствующих управленческих решений должностные лица МКИП будут действовать соответственно определенным нормам", — заверили в министерстве.

Кроме того, министерство юстиции, руководителем которого является Денис Малюська, после запуска "Дія.Офіс" будет выполнять определенные ключевые показатели эффективности, которые будут заключаться в том, чтобы достичь целей, установленных для министерства и отражать его конечный результат.

"В Министерстве иностранных дел, которое возглавляет Дмитрий Кулеба, отметили, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", — добавили в материале.

Позиция народных депутатов относительно "Дія.Офіс"

Также народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что депутат является выборной должностью и что такое внедрение контроля KPI для чиновников "это не его вопрос".

По словам нардепа от партии "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, он не слышал об инициативе введения KPI для депутатов в Верховной Раде.

"KPI для депутатов — неплохая идея. Сейчас у Рады нет трансляций, а записи заседаний выпускают в эфир ночью. Фактически люди не видят, чем занимаются народные избранники", — объяснил Гончаренко.

Он добавил, что некоторые депутаты "просто сидят или гуляют по сессионному залу, или стоят разговаривают".

"Конечно, есть те, кто работает, делает законопроекты, подает правки, борется за принятие законов. А вот отдельным персонажам в Раде точно будет полезно введение KPI, чтобы наконец все увидели эти цифры их "невероятной" работы", — заверил нардеп.

Напомним, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская рассказала, кто в ВР выступает против демобилизации военных.