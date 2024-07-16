Митники розповіли про затримання автозапчастин з Росії, які везли з Китаю через Румунію

Вилучені російські запчастини. Фото: Державна митна служба

Цілих 22 тони російських автозапчастин затримали митники на пункті пропуску "Орлівка". Громадянин України намагався доставити їх вантажівкою для одного з українських підприємств.

Про це 15 липня, у понеділок, повідомляє Державна митна служба.

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Що було у вантажу, який затримали митники

Під час перевірки, яку влаштували співробітники пункту пропуску, з'ясувалось, що вантажі, який прямував з румунського порту Констанца, а перед тим з Китаю, замість китайського чи румунського товару чомусь опинились запчастини російського виробництва.

Один з прикладів російського товару, що затримали митники

22 товарні позиції загальною кількістю понад 35 тис. були позначені або мали маркування виробництва країни-агресорки.

Товари мали саме російське, а не китайське чи румунське походження

За цим фактом митники склали протокол, адже громадянин намагався приховати країну походження автозапчастин і вказав фіктивні дані в документах. Тепер з ним буде розбиратись суд, а товар вилучили.