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Таможенники задержали 22 тонны необычного товара — что хотел скрыть перевозчик

16 июля 2024 01:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Таможенники рассказали о задержании автозапчастей из России, которые везли из Китая через Румынию
Изъятые российские запчасти. Фото: Государственная таможенная служба
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Целых 22 тонны российских автозапчастей задержали таможенники на пункте пропуска "Орловка". Гражданин Украины пытался доставить их грузовиком для одного из украинских предприятий.

Об этом 15 июля, в понедельник, сообщает Государственная таможенная служба.

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В ходе проверки, которую устроили сотрудники пункта пропуска, выяснилось, что в грузе, следовавшем из румынского порта Констанца, а до этого из Китая, вместо китайского или румынского товара почему-то оказались запчасти российского производства.

российские автозапчасти
Один из примеров задержанных таможенниками товара российского производства

22 товарных позиции общим количеством более 35 тыс. были обозначены или имели маркировку производства страны-агрессора.

Автозапчасти РФ
Товары имели именно российское, а не китайское или румынское происхождение

По этому факту таможенники составили протокол, ведь гражданин пытался скрыть страну происхождения автозапчастей и указал фиктивные данные в документах. Теперь с ним будет разбираться суд, а товар изъяли.

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