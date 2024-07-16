Таможенники рассказали о задержании автозапчастей из России, которые везли из Китая через Румынию

Таможенники задержали 22 тонны необычного товара — что хотел скрыть перевозчик
Целых 22 тонны российских автозапчастей задержали таможенники на пункте пропуска "Орловка". Гражданин Украины пытался доставить их грузовиком для одного из украинских предприятий.
Об этом 15 июля, в понедельник, сообщает Государственная таможенная служба.
Какой груз задержали таможенники
В ходе проверки, которую устроили сотрудники пункта пропуска, выяснилось, что в грузе, следовавшем из румынского порта Констанца, а до этого из Китая, вместо китайского или румынского товара почему-то оказались запчасти российского производства.
22 товарных позиции общим количеством более 35 тыс. были обозначены или имели маркировку производства страны-агрессора.
По этому факту таможенники составили протокол, ведь гражданин пытался скрыть страну происхождения автозапчастей и указал фиктивные данные в документах. Теперь с ним будет разбираться суд, а товар изъяли.
Читайте Новини.LIVE!