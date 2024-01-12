Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Мобілізація через Work.ua та OLX — які військові вакансії найчастіше обирають в Україні arrow

Мобілізація через Work.ua та OLX — які військові вакансії найчастіше обирають в Україні

12 січня 2024 15:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Робота в ЗСУ – які військові вакансії найчастіше обирають в Україні
Жінки за столом. Фото: Міноборони України
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Міноборони України та топові українські рекрутингові сервіси зібрали близько 37,5 тисяч відгуків на вакансії до Сил оборони майже за два місяці. Найбільше резюме відправили через платформи Lobby X та Work.ua. 

Проте, які військові спеціальності в українському топі вакансій, розповіли Forbes Ukraine.

Читайте також:

Які платформи отримали найбільше відгуків на вакансії

За даними видання, найбільше відгуків людей, які шукають роботу, на військові вакансії отримали на:

  • платформі Lobby X — близько 19,8 тис.;
  • Work.ua — майже про 15 тис. відгуків (співзасновник та СЕО платформи наголосив, що на сайті немає жодної вакансії від сил оборони, на якій би не було відгуку);
  • на платформах Robota.ua та "OLX Робота" — понад 1 тис. відгуків.
null
Кількість відгуків на військові вакансії. Джерело: Forbes Ukraine

"У середньому одна військова вакансія отримує 18 унікальних відгуків на місяць, а за весь час публікації 125", — сказала керівниця напрямку "OLX Робота" та "Послуги" Марія Абдулліна.

Кількість працевлаштованих військових сервіси з пошуку роботи відмовилися коментувати, посилаючись на секретність даних. За словами Марії Абдулліної, доступ до цієї інформації має тільки Генштаб ЗСУ. Та й відстежувати кількість працевлаштувань складно, бо процес найму до Сил оборони тривалий.

Які військові вакансії найпопулярніші в Україні

За даними Work.ua, на їхньому сайті розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів. Найбільше пропозицій надійшло від Морської піхоти ЗСУ (близько 11%), серед інших — 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.

До п'ятірки найпопулярніших вакансій на Work.ua входять:

  • бухгалтер;
  • діловод;
  • кухар;
  • розвідник;
  • оператор БпЛА.

Найпопулярніші по запитах вакансії на OLX:

  • оператори;
  • водії;
  • охоронці;
  • артилеристи.

Robota.ua отримує відгуки переважно на вакансії:

  • Прикордонної служби —127 відгуків;
  • логістики — 124;
  • медицини — 122;
  • БпЛА — 57.
null
Найпопулярніші вакансії до Сил оборони. Джерело: Forbes Ukraine

Яку зарплату пропонують Сили оборони

Рівень заплат різний для кожної вакансії та варіюється у межах від 17 до 125 тис. грн, зокрема:

  • на Work.ua 17 тис. грн заробітна плата для бухгалтера, а 125 тис. грн — для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів тощо;
  • Robota.ua — від 20 тис. грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 тис. грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета.

Нагадаємо, що український ринок праці, хоч і нерівномірно, однак продовжує відновлюватися після спаду на початку повномасштабної війни. Експерти оцінили ситуацію, оприлюднивши дані про найзатребуваніших фахівців та найвищу заробітну плату.

робота
OLX
мобілізація
ринок праці
вакансії
війна в Україні
війна
Work.ua
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі