Робота в ЗСУ – які військові вакансії найчастіше обирають в Україні

Мобілізація через Work.ua та OLX — які військові вакансії найчастіше обирають в Україні
Міноборони України та топові українські рекрутингові сервіси зібрали близько 37,5 тисяч відгуків на вакансії до Сил оборони майже за два місяці. Найбільше резюме відправили через платформи Lobby X та Work.ua.
Проте, які військові спеціальності в українському топі вакансій, розповіли Forbes Ukraine.
Які платформи отримали найбільше відгуків на вакансії
За даними видання, найбільше відгуків людей, які шукають роботу, на військові вакансії отримали на:
- платформі Lobby X — близько 19,8 тис.;
- Work.ua — майже про 15 тис. відгуків (співзасновник та СЕО платформи наголосив, що на сайті немає жодної вакансії від сил оборони, на якій би не було відгуку);
- на платформах Robota.ua та "OLX Робота" — понад 1 тис. відгуків.
"У середньому одна військова вакансія отримує 18 унікальних відгуків на місяць, а за весь час публікації — 125", — сказала керівниця напрямку "OLX Робота" та "Послуги" Марія Абдулліна.
Кількість працевлаштованих військових сервіси з пошуку роботи відмовилися коментувати, посилаючись на секретність даних. За словами Марії Абдулліної, доступ до цієї інформації має тільки Генштаб ЗСУ. Та й відстежувати кількість працевлаштувань складно, бо процес найму до Сил оборони тривалий.
Які військові вакансії найпопулярніші в Україні
За даними Work.ua, на їхньому сайті розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів. Найбільше пропозицій надійшло від Морської піхоти ЗСУ (близько 11%), серед інших — 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.
До п'ятірки найпопулярніших вакансій на Work.ua входять:
- бухгалтер;
- діловод;
- кухар;
- розвідник;
- оператор БпЛА.
Найпопулярніші по запитах вакансії на OLX:
- оператори;
- водії;
- охоронці;
- артилеристи.
Robota.ua отримує відгуки переважно на вакансії:
- Прикордонної служби —127 відгуків;
- логістики — 124;
- медицини — 122;
- БпЛА — 57.
Яку зарплату пропонують Сили оборони
Рівень заплат різний для кожної вакансії та варіюється у межах від 17 до 125 тис. грн, зокрема:
- на Work.ua 17 тис. грн заробітна плата для бухгалтера, а 125 тис. грн — для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів тощо;
- Robota.ua — від 20 тис. грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 тис. грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета.
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