Робота в ЗСУ – які військові вакансії найчастіше обирають в Україні

Жінки за столом. Фото: Міноборони України

Міноборони України та топові українські рекрутингові сервіси зібрали близько 37,5 тисяч відгуків на вакансії до Сил оборони майже за два місяці. Найбільше резюме відправили через платформи Lobby X та Work.ua.

Проте, які військові спеціальності в українському топі вакансій, розповіли Forbes Ukraine.

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Які платформи отримали найбільше відгуків на вакансії

За даними видання, найбільше відгуків людей, які шукають роботу, на військові вакансії отримали на:

платформі Lobby X — близько 19,8 тис.;

Work.ua — майже про 15 тис. відгуків (співзасновник та СЕО платформи наголосив, що на сайті немає жодної вакансії від сил оборони, на якій би не було відгуку);

на платформах Robota.ua та "OLX Робота" — понад 1 тис. відгуків.

Кількість відгуків на військові вакансії. Джерело: Forbes Ukraine

"У середньому одна військова вакансія отримує 18 унікальних відгуків на місяць, а за весь час публікації — 125", — сказала керівниця напрямку "OLX Робота" та "Послуги" Марія Абдулліна.

Кількість працевлаштованих військових сервіси з пошуку роботи відмовилися коментувати, посилаючись на секретність даних. За словами Марії Абдулліної, доступ до цієї інформації має тільки Генштаб ЗСУ. Та й відстежувати кількість працевлаштувань складно, бо процес найму до Сил оборони тривалий.

Які військові вакансії найпопулярніші в Україні

За даними Work.ua, на їхньому сайті розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів. Найбільше пропозицій надійшло від Морської піхоти ЗСУ (близько 11%), серед інших — 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.

До п'ятірки найпопулярніших вакансій на Work.ua входять:

бухгалтер;

діловод;

кухар;

розвідник;

оператор БпЛА.

Найпопулярніші по запитах вакансії на OLX:

оператори;

водії;

охоронці;

артилеристи.

Robota.ua отримує відгуки переважно на вакансії:

Прикордонної служби —127 відгуків;

логістики — 124;

медицини — 122;

БпЛА — 57.

Найпопулярніші вакансії до Сил оборони. Джерело: Forbes Ukraine

Яку зарплату пропонують Сили оборони

Рівень заплат різний для кожної вакансії та варіюється у межах від 17 до 125 тис. грн, зокрема:

на Work.ua 17 тис. грн заробітна плата для бухгалтера, а 125 тис. грн — для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів тощо;

Robota.ua — від 20 тис. грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 тис. грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета.

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