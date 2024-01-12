Работа в ВСУ – какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине

Мобилизация через Work.ua и OLX — какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине
Минобороны Украины и топовые украинские рекрутинговые сервисы собрали около 37,5 тысячи отзывов на вакансии в Силы обороны почти за два месяца. Больше резюме отправили через платформы Lobby X и Work.ua.
Однако, каковы военные специальности в украинском топе вакансий, рассказали Forbes Ukraine.
Какие платформы получили больше всего отзывов на вакансии
По данным издания, больше всего отзывов людей, ищущих работу, на военные вакансии получили на:
- платформе Lobby X — около 19,8 тыс.;
- Work.ua — почти о 15 тыс. отзывов (соучредитель и СЕО платформы подчеркнул, что на сайте нет ни одной вакансии от сил обороны, на которой бы не было отклика);
- на платформах Robota.ua и "OLX Работа" — более 1 тыс. отзывов.
"В среднем одна военная вакансия получает 18 уникальных отзывов в месяц, а за все время публикации — 125", — сказала руководитель направления "OLX Работа" и "Услуги" Мария Абдуллина.
Количество трудоустроенных военных сервисов по поиску работы отказались комментировать, ссылаясь на секретность данных. По словам Марии Абдуллиной, доступ к этой информации имеет только Генштаб ВСУ. Да и отслеживать количество трудоустройств сложно, потому процесс найма в Сил обороны длительный.
Какие военные вакансии самые популярные в Украине
По данным Work.ua, на их сайте размещено более 800 вакансий от 129 подразделений. Больше всего предложений поступило от Морской пехоты ВСУ (около 11%), среди прочих — 12 бригада специального назначения НГУ "Азов", 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск ВСУ и т.д.
В пятерку самых популярных вакансий на Work.ua входят:
- бухгалтер;
- делопроизводитель;
- повар;
- разведчик;
- оператор БПЛА.
Самые популярные по запросам вакансии на OLX:
- операторы;
- водители;
- охранники;
- артиллеристы.
Robota.ua получает отзывы преимущественно на вакансии:
- Пограничной службы — 127 отзывов;
- логистики — 124;
- медицины — 122;
- БПЛА — 57.
Какую зарплату предлагают силы обороны
Уровень зарплат разный для каждой вакансии и варьируется в пределах от 17 до 125 тыс. грн, в частности:
- на Work.ua 17 тыс. грн заработная плата для бухгалтера, а 125 тыс. грн — для гранатометчиков, водителей-электриков, инструкторов-командиров и т.п.;
- Robota.ua — от 20 тыс. грн для делопроизводителей, водителей и поваров до 125 тыс. грн для старших боевых медиков, военных айтишники, пожарных, командиров миномета.
Напомним, что украинский рынок труда хоть и неравномерно, однако продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о самых востребованных специалистах и высокой заработной плате.
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