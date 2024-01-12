Работа в ВСУ – какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине

Женщины за столом. Фото: Минобороны Украины

Минобороны Украины и топовые украинские рекрутинговые сервисы собрали около 37,5 тысячи отзывов на вакансии в Силы обороны почти за два месяца. Больше резюме отправили через платформы Lobby X и Work.ua.

Однако, каковы военные специальности в украинском топе вакансий, рассказали Forbes Ukraine.

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Какие платформы получили больше всего отзывов на вакансии

По данным издания, больше всего отзывов людей, ищущих работу, на военные вакансии получили на:

платформе Lobby X — около 19,8 тыс.;

Work.ua — почти о 15 тыс. отзывов (соучредитель и СЕО платформы подчеркнул, что на сайте нет ни одной вакансии от сил обороны, на которой бы не было отклика);

на платформах Robota.ua и "OLX Работа" — более 1 тыс. отзывов.

Количество отзывов на военные вакансии. Источник: Forbes Ukraine

"В среднем одна военная вакансия получает 18 уникальных отзывов в месяц, а за все время публикации — 125", — сказала руководитель направления "OLX Работа" и "Услуги" Мария Абдуллина.

Количество трудоустроенных военных сервисов по поиску работы отказались комментировать, ссылаясь на секретность данных. По словам Марии Абдуллиной, доступ к этой информации имеет только Генштаб ВСУ. Да и отслеживать количество трудоустройств сложно, потому процесс найма в Сил обороны длительный.

Какие военные вакансии самые популярные в Украине

По данным Work.ua, на их сайте размещено более 800 вакансий от 129 подразделений. Больше всего предложений поступило от Морской пехоты ВСУ (около 11%), среди прочих — 12 бригада специального назначения НГУ "Азов", 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск ВСУ и т.д.

В пятерку самых популярных вакансий на Work.ua входят:

бухгалтер;

делопроизводитель;

повар;

разведчик;

оператор БПЛА.

Самые популярные по запросам вакансии на OLX:

операторы;

водители;

охранники;

артиллеристы.

Robota.ua получает отзывы преимущественно на вакансии:

Пограничной службы — 127 отзывов;

логистики — 124;

медицины — 122;

БПЛА — 57.

Самые популярные вакансии в Силы обороны. Источник: Forbes Ukraine

Какую зарплату предлагают силы обороны

Уровень зарплат разный для каждой вакансии и варьируется в пределах от 17 до 125 тыс. грн, в частности:

на Work.ua 17 тыс. грн заработная плата для бухгалтера, а 125 тыс. грн — для гранатометчиков, водителей-электриков, инструкторов-командиров и т.п.;

Robota.ua — от 20 тыс. грн для делопроизводителей, водителей и поваров до 125 тыс. грн для старших боевых медиков, военных айтишники, пожарных, командиров миномета.

Напомним, что украинский рынок труда хоть и неравномерно, однако продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о самых востребованных специалистах и высокой заработной плате.