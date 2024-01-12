Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Мобилизация через Work.ua и OLX — какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине arrow

Мобилизация через Work.ua и OLX — какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине

12 января 2024 15:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Работа в ВСУ – какие военные вакансии чаще всего выбирают в Украине
Женщины за столом. Фото: Минобороны Украины
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Минобороны Украины и топовые украинские рекрутинговые сервисы собрали около 37,5 тысячи отзывов на вакансии в Силы обороны почти за два месяца. Больше резюме отправили через платформы Lobby X и Work.ua.

Однако, каковы военные специальности в украинском топе вакансий, рассказали Forbes Ukraine.

Читайте также:

Какие платформы получили больше всего отзывов на вакансии

По данным издания, больше всего отзывов людей, ищущих работу, на военные вакансии получили на:

  • платформе Lobby X — около 19,8 тыс.;
  • Work.ua — почти о 15 тыс. отзывов (соучредитель и СЕО платформы подчеркнул, что на сайте нет ни одной вакансии от сил обороны, на которой бы не было отклика);
  • на платформах Robota.ua и "OLX Работа" — более 1 тыс. отзывов.
null
Количество отзывов на военные вакансии. Источник: Forbes Ukraine

"В среднем одна военная вакансия получает 18 уникальных отзывов в месяц, а за все время публикации — 125", — сказала руководитель направления "OLX Работа" и "Услуги" Мария Абдуллина.

Количество трудоустроенных военных сервисов по поиску работы отказались комментировать, ссылаясь на секретность данных. По словам Марии Абдуллиной, доступ к этой информации имеет только Генштаб ВСУ. Да и отслеживать количество трудоустройств сложно, потому процесс найма в Сил обороны длительный.

Какие военные вакансии самые популярные в Украине

По данным Work.ua, на их сайте размещено более 800 вакансий от 129 подразделений. Больше всего предложений поступило от Морской пехоты ВСУ (около 11%), среди прочих — 12 бригада специального назначения НГУ "Азов", 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск ВСУ и т.д.

В пятерку самых популярных вакансий на Work.ua входят:

  • бухгалтер;
  • делопроизводитель;
  • повар;
  • разведчик;
  • оператор БПЛА.

Самые популярные по запросам вакансии на OLX:

  • операторы;
  • водители;
  • охранники;
  • артиллеристы.

Robota.ua получает отзывы преимущественно на вакансии:

  • Пограничной службы — 127 отзывов;
  • логистики — 124;
  • медицины — 122;
  • БПЛА — 57.
null
Самые популярные вакансии в Силы обороны. Источник: Forbes Ukraine

Какую зарплату предлагают силы обороны

Уровень зарплат разный для каждой вакансии и варьируется в пределах от 17 до 125 тыс. грн, в частности:

  • на Work.ua 17 тыс. грн заработная плата для бухгалтера, а 125 тыс. грн — для гранатометчиков, водителей-электриков, инструкторов-командиров и т.п.;
  • Robota.ua — от 20 тыс. грн для делопроизводителей, водителей и поваров до 125 тыс. грн для старших боевых медиков, военных айтишники, пожарных, командиров миномета.

Напомним, что украинский рынок труда хоть и неравномерно, однако продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны. Эксперты оценили ситуацию, обнародовав данные о самых востребованных специалистах и высокой заработной плате.

работа
OLX
мобилизация
рынок труда
вакансии
война в Украине
війна
Work.ua
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме