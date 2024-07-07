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Мобілізація в Україні — через брак чоловіків логістичні компанії набирають жінок-водіїв

7 липня 2024 13:48
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Ілля Рябінін
редактор
Жінки сідають за кермо вантажівок замість чоловіків — деталі
Далекобійниця Мар'яна. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Через мобілізацію в Україні у сфері логістики виник дефіцит водіїв. Внаслідок цього компанії почали наймати на роботу жінок, які стають вже досвідченими далекобійницями. 

Історією однієї з героїнь розповіли журналісти "Настоящего Времени". 

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Мар'яна далекобійницею стала нещодавно. Свою вантажівку вона водить трохи більше місяця. У логістичній компанії, де працює жінка, вона — єдина далекобійниця. Колись вона пішла на курси водіння разом з подругою, яка не наважувалась піти на водіння сама. 

"Я понад 30 років воджу автомобіль, але водійкою я так багато не працювала. Трохи водила таксі, а потім працювала у фірмі, яка розвозить тютюн, і водила автобус", — каже жінка. 

Мар'яна розповідає, що це робота не для "тепличних дівчат", і до життя в рейсах звикнути непросто. 

"Мені казали: "Не потягнеш, йди додому, до каструль", але в основному підтримували. А тут я вже бачу, що тут, як у хлопців: швиденько в душ, помилася, і бігом далі", — іронізує жінка. 

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що українські водії, які їздять у міжнародні рейси, після перетину кордону кидають вантажівки та лишаються в Європі, змінюючи телефонні номери або вимикаючи девайси.

Водночас у Львівській області через ухвалений закон про мобілізацію не вистачає людей на підприємствах, яким потрібні спеціалісти типово чоловічих професій.

Україна вантажівки мобілізація логістика автомобіль водії перевезення

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