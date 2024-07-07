Женщины садятся за руль грузовиков вместо мужчин — детали

Мобилизация в Украине — за неимением мужчин логистические компании набирают женщин-водителей
Из-за мобилизации в Украине в сфере логистики возник дефицит водителей. В результате компании начали нанимать на работу женщин, которые становятся уже опытными дальнобойщицами.
Историю одной из героинь поведали журналисты "Настоящего Времени".
Женщины становятся дальнобойщицами вместо мужчин
Марьяна дальнобойщицей стала недавно. Свой грузовик она водит чуть больше месяца. В логистической компании, где работает женщина, она единственная дальнобойщица. Когда она пошла на курсы вождения вместе с подругой, которая не решалась пойти на вождение сама.
"Я более 30 лет вожу автомобиль, но водителем я так много не работала. Немного водила такси, а потом работала в развозящей табак фирме и водила автобус", — говорит женщина.
Марьяна рассказывает, что это работа не для "тепличных девушек", и к жизни в рейсах привыкнуть непросто.
"Мне говорили: "Не потянешь, иди домой, к кастрюлям", но в основном поддерживали. А тут я уже вижу, что здесь, как у парней: быстренько в душ, помылась, и бегом дальше", — иронизирует женщина.
Напомним, ранее мы уже сообщали, что украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают грузовики, и остаются в Европе, меняя телефонные номера, или выключая девайсы.
В то же время во Львовской области из-за принятого закона о мобилизации не хватает людей на предприятиях, которым нужны специалисты типично мужских профессий.
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