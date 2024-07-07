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Мобилизация в Украине — за неимением мужчин логистические компании набирают женщин-водителей

7 июля 2024 13:48
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Илья Рябинин
редактор
Женщины садятся за руль грузовиков вместо мужчин — детали
Дальнобойница Марьяна. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Из-за мобилизации в Украине в сфере логистики возник дефицит водителей. В результате компании начали нанимать на работу женщин, которые становятся уже опытными дальнобойщицами.

Историю одной из героинь поведали журналисты "Настоящего Времени".

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Марьяна дальнобойщицей стала недавно. Свой грузовик она водит чуть больше месяца. В логистической компании, где работает женщина, она единственная дальнобойщица. Когда она пошла на курсы вождения вместе с подругой, которая не решалась пойти на вождение сама.

"Я более 30 лет вожу автомобиль, но водителем я так много не работала. Немного водила такси, а потом работала в развозящей табак фирме и водила автобус", — говорит женщина.

Марьяна рассказывает, что это работа не для "тепличных девушек", и к жизни в рейсах привыкнуть непросто.

"Мне говорили: "Не потянешь, иди домой, к кастрюлям", но в основном поддерживали. А тут я уже вижу, что здесь, как у парней: быстренько в душ, помылась, и бегом дальше", — иронизирует женщина.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы бросают грузовики, и остаются в Европе, меняя телефонные номера, или выключая девайсы.

В то же время во Львовской области из-за принятого закона о мобилизации не хватает людей на предприятиях, которым нужны специалисты типично мужских профессий.

Украина грузовики мобилизация логистика автомобиль водители перевозки

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