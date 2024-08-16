СБУ у Черкаській області затримала священника УПЦ МП — деталі

Працівник СБУ та затриманий священник. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України у Черкаській області заарештувала настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння. Священник виправдовував повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства у п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

СБУ заарештувала священника УПЦ МП

За даними слідства, фігурант поширював відео серед громадян з закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон. Також він розсилав відеоролики через популярні месенджери, де виправдовував воєнні злочини окупантів.

Таким чином фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. Силовики зауважили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення клірики Черкаської єпархії УПЦ МП отримали вісім підозр за публічну підтримку агресора.

Священнику загрожує вісім років позбавлення волі.