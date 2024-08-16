СБУ в Черкасской области задержала священника УПЦ МП

Работник СБУ и задержанный священник. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Черкасской области арестовала настоятеля одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния. Священник оправдывал полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в пятницу, 16 августа.

Читайте также:

СБУ арестовала священника УПЦ МП

По данным следствия, фигурант распространял видео среди граждан с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и уезжать за границу. Также он рассылал видеоролики через популярные мессенджеры, где оправдывал военные преступления окупантов.

Таким образом, фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика. Силовики отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения клирики Черкасской епархии УПЦ МП получили восемь подозрений за публичную поддержку агрессора.

Священнику грозит восемь лет лишения свободы.