СБУ в Черкасской области задержала священника УПЦ МП

Молился за оккупантов — СБУ в Черкасской области арестовала священника Московского патриархата
Служба безопасности Украины в Черкасской области арестовала настоятеля одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния. Священник оправдывал полномасштабную войну России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в пятницу, 16 августа.
СБУ арестовала священника УПЦ МП
По данным следствия, фигурант распространял видео среди граждан с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и уезжать за границу. Также он рассылал видеоролики через популярные мессенджеры, где оправдывал военные преступления окупантов.
Таким образом, фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика. Силовики отметили, что всего с начала полномасштабного вторжения клирики Черкасской епархии УПЦ МП получили восемь подозрений за публичную поддержку агрессора.
Священнику грозит восемь лет лишения свободы.
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