"Москітна" тактика ЗСУ та як допомагати армії — Віталій Марків в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Віталій Марків, офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України, став гостем каналу Новини.LIVE. Разом з ведучим Віталієм Прудиусом говорили про комплектування бойових підрозділів, мобілізацію та можливість ротації і відпочинку українських воїнів.

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Разом з офіцером бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталієм Марківим, який став гостем каналу Новини.LIVE, ведучий Віталій Прудиус обговорить особливості комплектування бойових підрозділів ЗСУ.

Також торкнуться теми мобілізації та можливості ротації і відпочинку українських воїнів.

Крім того, військовий розповість про нову тактику ЗСУ та про те, що необхідно зробити для підсилення Сил оборони.

Раніше ми розповідали, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.