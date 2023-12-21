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"Москитная" тактика ВСУ и как помогать армии — Виталий Марков в эфире Новини.LIVE

21 декабря 2023 20:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Москитная" тактика ВСУ и как помогать армии — Виталий Марков в эфире Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Виталий Марков, офицер бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины, стал гостем канала Новини.LIVE. Вместе с ведущим Виталием Прудиусом говорили о комплектовании боевых подразделений, мобилизации и возможности ротации и отдыха украинских воинов.

Посмотреть прямой эфир Новини.LIVE можно по ссылке.

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О чем эфир

Вместе с офицером бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым, ставшим гостем канала Новини.LIVE, ведущий Виталий Прудиус обсудит особенности комплектования боевых подразделений ВСУ.

Также затронут тему мобилизации и возможности ротации и отдыха украинских воинов.

Кроме того, военный расскажет о новой тактике ВСУ и о том, что необходимо сделать для усиления сил обороны.

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

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