Олександр Урін виконуватиме обов'язки гендиректора Охматдиту — що відомо

В.о. гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін та голова МОЗ Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) призначило виконувача обов'язків гендиректора дитячої лікарні "Охматдит". При ухваленні рішення було враховано думку лікарів.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко у суботу, 17 серпня.

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Ляшко наголосив, що виконувати обов’язки генерального директора "Охматдиту" буде Олександр Урін.

"За результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора ''Охматдиту'' на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій ''Охматдиту"'', — йдеться у повідомленні.

Виконувати обов’язки генерального директора "Охматдиту" буде Олександр Урін. Фото: Віктор Ляшко

Голова МОЗ наголосив, що колектив лікарні довіряє Уріну.

"Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося", — підсумував він.

Пост Ляшка у Facebook

Нагадаємо, 17 серпня Генерального директора київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків. Рішення пов'язане, ймовірно, зі скандалом навколо відбудови пошкоджених корпусів лікарні.

Раніше Жовнір на своїй сторінці у Facebook повідомив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" зволікає з перерахуванням майже 400 мільйонів гривень після російської ракетної атаки на лікарню.

Він вимагав перерахувати кошти на скарбничий рахунок ''Охматдиту'', ба більше, у лікарні розглядали можливість розірвати відносини з фондом. Сам же Жовнір вважає його "шахрайським".