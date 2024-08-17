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Минздрав назначил исполняющего обязанности гендиректора "Охматдета"

17 августа 2024 20:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Александр Урин будет исполнять обязанности гендиректора Охматдета — что известно
И.о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин и глава Минздрава Виктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Министерство здравоохранения Украины назначило исполняющего обязанности гендиректора детской больницы "Охматдет". При принятии решения было учтено мнение врачей.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в субботу, 17 августа.

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Ляшко подчеркнул, что исполнять обязанности генерального директора "Охматдета" будет Александр Урин.

"По результатам встречи, с учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора "Охматдета" на Александра Урина, ныне возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета", — говорится в сообщении.

Александр Урин
Исполнять обязанности генерального директора "Охматдета" будет Александр Урин. Фото: Виктор Ляшко

Глава Минздрава отметил, что коллектив больницы доверяет Урину.

"Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся", — подытожил он.

Александр Урин
Пост Ляшко в Facebook

Напомним, 17 августа Генерального директора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей. Решение связано, вероятно, со скандалом вокруг восстановления поврежденных корпусов больницы.

Ранее Жовнир на своей странице в Facebook сообщил, что благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" медлит с перечислением почти 400 миллионов гривен после российской ракетной атаки на больницу.

Он требовал перечислить средства на казначейский счет Охматдета, более того, в больнице рассматривали возможность разорвать отношения с фондом. Сам же Жолнер считает его "мошенническим".

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