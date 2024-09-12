Демарш Монголії від України через відмову арештувати Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України оголосило Монголії демарш через відмову арештувати на своїй території президента Росії Володимира Путіна. Відповідний ордер видав Міжнародний кримінальний суд.

Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС у четвер, 12 вересня.

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"12 вересня МЗС України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони", — говориться в заяві.

В МЗС України висловили глибоке розчарування тим, що Монголія, яка є країною підписантом Римського статуту, відмовилась виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни.

В МЗС запевнили, що Україна не залишить такі дії без належної реакції.

"Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах", — заявили в міністерстві.

Окрім того, Україна висловила сподівання, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення дружніх українсько-монгольських відносин.