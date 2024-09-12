Демарш Монголії від України через відмову арештувати Путіна

МЗС оголосило демарш Монголії через відмову арештувати Путіна на її території
Міністерство закордонних справ України оголосило Монголії демарш через відмову арештувати на своїй території президента Росії Володимира Путіна. Відповідний ордер видав Міжнародний кримінальний суд.
Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС у четвер, 12 вересня.
Монголії оголошено демарш
"12 вересня МЗС України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони", — говориться в заяві.
В МЗС України висловили глибоке розчарування тим, що Монголія, яка є країною підписантом Римського статуту, відмовилась виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни.
В МЗС запевнили, що Україна не залишить такі дії без належної реакції.
"Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах", — заявили в міністерстві.
Окрім того, Україна висловила сподівання, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення дружніх українсько-монгольських відносин.
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