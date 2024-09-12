Демарш Монголии от Украины из-за отказа арестовать Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины объявило Монголии демарш из-за отказа арестовать на своей территории президента России Владимира Путина. Соответствующий ордер выдал Международный уголовный суд.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД в четверг, 12 сентября.

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"12 сентября МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, прибывшей в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны", — говорится в заявлении.

В МИД Украины выразили глубокое разочарование тем, что Монголия, являющаяся страной подписантом Римского устава, отказалась выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны.

В МИДе заверили, что Украина не оставит такие действия без должной реакции.

"Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах", — заявили в министерстве.

Кроме того, Украина выразила надежду, что Монголия предпримет действенные шаги по восстановлению дружественных украинско-монгольских отношений.