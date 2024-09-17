МЗС України відреагувало на замах на Трампа

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото:

Міністерство закордонних справ закликало світову спільноту не робити необґрунтованих висновків щодо можливих зв'язків підозрюваного в замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа з Україною. У відомстві підкреслили, що Україна категорично проти будь-яких форм політичного насильства.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу в вівторок, 17 вересня.

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Тихий зазначив, що, хоча підозрюваний раніше відкрито підтримував Україну, це не повинно слугувати підставою для встановлення хибних зв'язків.

"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", — заявив речник МЗС.

Тихий також наголосив, що Україна рішуче засуджує "цей злочинний акт і всі форми політичного насильства".

"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", — заявив речник МЗС.