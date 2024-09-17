МИД Украины отреагировало на покушение на Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото:

Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество не делать необоснованных выводов о возможных связях подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Украина категорически против любых форм политического насилия.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге во вторник, 17 сентября.

Читайте также:

МИД о покушении на Трампа

Тихий отметил, что, хотя подозреваемый ранее открыто поддерживал Украину, это не должно служить основанием для установления ошибочных связей.

"Да, мы видим из новостей, которые подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого в Украину", — заявил спикер МИД.

Тихий также отметил, что Украина решительно осуждает "этот преступный акт и все формы политического насилия".

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что у него нет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", — заявил спикер МИД.