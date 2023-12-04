У Варшаві перша леді Агата Корнхаузер-Дуда разом з дружинами послів провела благодійну ярмарку

Перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

У Варшаві відбувся щорічний передріздвяний благодійний дипломатичний ярмарок. Пройшов він під патронатом першої леді Республіки Польща Агати Корнхаузер-Дуди.

Ексклюзивні подробиці з події дізнавались Новини.LIVE.

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Цього року у благодійному ярмарку взяли участь 54 іноземні посольства. Кожна країна презентувала власну продукцію — від прикрас, текстилю та посуду до смаколиків. Усі виручені кошти спрямують на доброчинність.

Стенд Тунісу на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Стенд Японії на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Стенд Австралії на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Стенд Руанда на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Стенд Шрі Ланки на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

Частина грошей, зокрема, буде направлена на допомогу українським дітям, які постраждали від російської агресії.

Українські стенди для благодійного ярмарку у Варшаві були створені Посольством України в Польщі у співпраці з українськими бізнесами, майстринями та громадськими організаціями.

"Я особливо ціную і пишаюсь тим, що представлено дуже багато сувенірів, які зроблені руками наших дітей, руками наших матерів, чоловіки яких воюють на фронті. Це те, чим ми пишаємось, тому що ми показуємо всьому світові, що в часи агресії російської, ми не просто сидимо і чекаємо, коли нам хтось буде допомагати, ми теж творимо самі, своїми руками і дуже важливо цей меседж теж доносити тут, серед іноземних дипломатів", — поділився посол України в Польщі Василь Зварич.

Посол України в Польщі Василь Зварич. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Окрім сувенірів, відвідувачам ярмарки у Варшаві українці пропонували все, чим може похизуватися наша країна — це і борщ, і вареники, і солодощі, і кава.

Український стенд на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Український стенд на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Український стенд на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 3

Чи не найбільший ажіотаж викликали українські вишиванки та новорічні іграшки, розписані власноруч українськими дітьми та жінками, чиї чоловіки воюють на фронті, розповіла дружина посла України Вікторія Зварич, яка особисто допомагала в організації українського стенду на ярмарку.

"Ми запрошували українських виробників презентувати усе, чим славиться Україна. Це і вишиванки традиційні наші, оскільки чула від багатьох дружин іноземних, що б із задоволенням купили ці вишиванки, це також і новорічні іграшки, і традиційна львівська кава, чай. Іноземці дуже цікавляться українськими новорічними іграшками. Наші виробники мають креативний підхід, наші вироби ексклюзивні".

Дружина посла України в Польщі Вікторія Зварич. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Український стенд на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Український стенд на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Український стенд на ярмарку у Варшаві. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 4

Благодійні фонди на дипломатичному ярмарку

Окрім посольств, у ярмарку брали участь 20 благодійних фондів, три з яких отримають частину з усіх виручених коштів. Україну презентувала фундація Uniters. Волонтери збирали гроші на новорічні подарунки для дітей, які перебувають фактично на лінії фронту.

"Свої вироби нам надали близько 30 майстрів, які мають у Польщі тимчасовий прихисток, дещо передали з України — вранці перед ярмарком автобусом з Рівного привезли кераміку, ляльку-мотанку. Дівчата пекли цілу ніч торти — празький, київський. Біжутерію робили. Усе, що могли, поприносили. Усе надали безкоштовно. Маємо надію, щось зберемо і закупимо подарунки дітям", — розповіла голова волонтерського фонду Uniters Галина Андрушков.

Голова фонду Uniters Галина Андрушков. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

На ярмарку до волонтерів Uniters також доєднався український художник Володимир Мелимука, який нині мешкає у Польщі. Він приніс на захід свою роботу, гроші від продажу якої теж спрямують на подарунки українським дітям.

"Це така форма, яка показує нашу силу, незламність України. Ця форма розписана у вишиванці українській. На цій формі люди в День незалежності України писали тексти — те, що вони відчувають, або хотіли би побажати наступному поколінню. Усі гроші підуть благодійному фонду", — розповів художник Володимир Мелимука про свою роботу.

Український художник Володимир Мелимука. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Окрім благодійного дипломатичного ярмарку у Варшаві, українські товари також презентуватимуть й на інших заходах в інших містах та країнах.

За словами керівника благодійної фонду "Файна.ЮА" Тараса Ковальчука, в межах проєкту "Різдво з Україною" надійшло 400 заявок від вітчизняних виробників, з них відібрали 50.

"Головна наша мета, щоб коли люди приходили на ярмарок, завжди там зустрічали Україну і наших виробників, наші звичаї, традиції, завжди пам’ятали про нас, про те, що ми робимо. У нас тисячолітня історія, і нам є багато що показати, починаючи від Трипілля, закінчуючи сучасними митцями і виробниками. Хочеться, щоб більше наших брендів ставали європейськими, знаними", — каже керівник благодійної фонду "Файна.ЮА" Тарас Ковальчук.

Керівник фонду "Файна.ЮА" Тарас Ковальчук. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Щорічний благодійний ярмарок Spouses of Heads of Missions (SHOM) Charity Bazaar у Варшаві відбувся вже 16-й раз. Міжнародний захід проводиться під керівництвом Асоціацій дружин глав дипломатичних місій та з допомогою першої леді Польщі Агати Корнхаузер-Дуди.

Головною метою є допомога найбільш нужденним людям, які перебувають під опікою організацій, що діють у Польщі. Минулого року волонтерська фундація Uniters отримала від організаторів ярмарку 20 тисяч злотих (це майже 184 тисячі грн). Гроші спрямували на новорічні подарунки для українських дітей у межах проєкту "Свято без тата".