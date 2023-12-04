В Варшаве первая леди Агата Корнхаузер-Дуда вместе с супругами послов провела благотворительную ярмарку

Первая леди Польши Агата Корнгаузер-Дуда. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

В Варшаве состоялась ежегодная предрождественская благотворительная дипломатическая ярмарка. Он прошел под патронатом первой леди Республики Польша Агаты Корнхаузер-Дуды.

Эксклюзивные подробности события узнавали Новини.LIVE.

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Благотворительная ярмарка в Варшаве

В этом году в благотворительной ярмарке приняли участие 54 иностранных посольства. Каждая страна представила свою продукцию — от украшений, текстиля и посуды до вкусностей. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Стенд Туниса на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Стенд Японии на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Стенд Австралии на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Стенд Руанда на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Стенд Шри Ланки на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE 1/5 _ 5

Часть денег будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим от российской агрессии.

Украинские стенды для благотворительной ярмарки в Варшаве были созданы Посольством Украины в Польше в сотрудничестве с украинскими бизнесами, мастерами и общественными организациями.

"Я особенно ценю и горжусь тем, что представлено очень много сувениров, сделанных руками наших детей, руками наших матерей, мужчины которых воюют на фронте. Это то, чем мы гордимся, потому что мы показываем всему миру, что во времена агрессии русской, мы не просто сидим и ждем, когда нам кто-то будет помогать, мы тоже творим сами, своими руками и очень важно этот месседж тоже доносить здесь, среди иностранных дипломатов", — поделился посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Кроме сувениров, посетителям ярмарки в Варшаве украинцы предлагали все, чем может похвастаться наша страна — это и борщ, и вареники, и сладости, и кофе.

Украинский стенд на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Украинский стенд на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Украинский стенд на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE 1/3 _ 3

Наибольший ажиотаж вызвали украинские вышиванки и новогодние игрушки, расписанные собственноручно украинскими детьми и женщинами, чьи мужчины воюют на фронте, рассказала супруга посла Украины Виктория Зварыч, которая лично помогала в организации украинского стенда на ярмарке.

"Мы приглашали украинских производителей презентовать все, чем славится Украина. Это и вышиванки традиционные наши, поскольку слышала от многих иностранных жен, что бы с удовольствием купили эти вышиванки, это также и новогодние игрушки, и традиционный львовский кофе, чай. Иностранцы очень интересуются украинскими новогодними игрушками. Наши производители имеют креативный подход, наши изделия эксклюзивны".

Жена посла Украины в Польше Виктория Зварыч. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Украинский стенд на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Украинский стенд на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Украинский стенд на ярмарке в Варшаве. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE 1/4 _ 4

Благотворительные фонды на дипломатической ярмарке

Кроме посольств, в ярмарке участвовало 20 благотворительных фондов, три из которых получат часть из всех вырученных средств. Украину презентовал фонд Uniters. Волонтеры собирали деньги на новогодние подарки для детей, которые находятся фактически на линии фронта.

"Свои изделия нам предоставили около 30 мастеров, которые имеют в Польше временное убежище, кое-что передали из Украины — утром перед ярмаркой автобусом из Ровно привезли керамику, куклу-мотанку. Девушки пекли всю ночь торты — пражский, киевский. Бижутерию делали. Все, что могли, принесли. Все предоставили бесплатно. Надеемся, что-то соберем и закупим подарки детям", — рассказала глава волонтерского фонда Uniters Галина Андрушков.

Глава фонда Uniters Галина Андрушков. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

На ярмарке к волонтерам Uniters также присоединился украинский художник Владимир Мелимука, ныне проживающий в Польше. Он принес на мероприятие свою работу, деньги от продажи которой тоже пойдут на подарки украинским детям.

"Это такая форма, которая показывает нашу силу, несгибаемость Украины. Эта форма расписана в украинской вышиванке. На этой форме люди в День независимости Украины писали тексты — то, что они чувствуют, или хотели бы пожелать следующему поколению. Все деньги пойдут благотворительному фонду", — рассказал художник Владимир Мелимука о своей работе.

Украинский художник Владимир Мелимука. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Кроме благотворительной дипломатической ярмарки в Варшаве, украинские товары также будут презентовать и на других мероприятиях в других городах и странах.

По словам руководителя благотворительного фонда "Файна.ЮА" Тараса Ковальчука, в рамках проекта "Рождество с Украиной" поступило 400 заявок от отечественных производителей, из них отобрали 50.

"Главная наша цель, чтобы когда люди приходили на ярмарку, всегда там встречали Украину и наших производителей, наши обычаи, традиции, всегда помнили о нас, о том, что мы делаем. У нас тысячелетняя история, и нам есть многое показать , начиная от Триполья, заканчивая современными художниками и производителями. Хочется, чтобы больше наших брендов становились европейскими, известными", — говорит руководитель благотворительного фонда "Файна.ЮА" Тарас Ковальчук.

Руководитель фонда "Файна.ЮА" Тарас Ковальчук. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Ежегодная благотворительная ярмарка Spouses of Heads of Missions (SHOM) Charity Bazaar в Варшаве состоялась уже в 16-й раз. Международное мероприятие проводится под руководством Ассоциаций супруг глав дипломатических миссий и с помощью первой леди Польши Агаты Корнхаузер-Дуды.

Главной целью является помощь наиболее нуждающимся людям, которые находятся на попечении организаций, действующих в Польше. В прошлом году волонтерский фонд Uniters получил от организаторов ярмарки 20 тысяч злотых (это почти 184 тысячи грн). Деньги пошли на новогодние подарки для украинских детей в рамках проекта "Праздник без папы".