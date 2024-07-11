Міжнародний перевізник на Буковині хотів вивезти ухилянтів за кордон

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Чернівецькій області викрили перевізника, який намагався незаконно доставити військовозобов'язаних за кордон. Чоловіки ховалися у багажному відділенні серед посилок.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура у Telegram у четвер, 11 липня.

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Возив чоловіків за кордон

36-річний мешканець Тернопільщини, який мав дозвіл на здійснення вантажних міжнародних перевезень, намагався незаконно вивезти до Румунії двох своїх знайомих. Для цього "пасажири" заховалися у багажному відділенні автомобіля Mercedes Sprinter між посилками.

Однак дістатися Румунії їм не вдалося — при проходженні прикордонного контролю їх виявили прикордонники. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Скриншот допису Чернівецької обласної прокуратури

Нагадаємо, зараз організатори схем для ухилянтів почали збирати одразу по 40 та більше людей для одночасного перетину кордоні.

Також ми писали, що на Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними кругами, щоб ті могли перепливти Тису.