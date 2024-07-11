Международный перевозчик на Буковине хотел вывезти уклонистов за границу

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Черновицкой области разоблачили перевозчика, который пытался незаконно доставить военнообязанных за границу. Мужчины скрывались в багажном отделении среди посылок.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура Telegram в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Возил мужчин за границу

36-летний житель Тернопольщины, который имел разрешение на осуществление грузовых международных перевозок, пытался незаконно вывезти в Румынию двух своих знакомых. Для этого "пассажиры" спрятались в багажном отделении автомобиля Mercedes Sprinter между посылками.

Однако добраться до Румынии им не удалось — при прохождении пограничного контроля их обнаружили пограничники. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Скриншот поста Черновицкой областной прокуратуры

Напомним, сейчас организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более людей для одновременного пересечения границы.

Также мы писали, что в Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.