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На Буковине перевозчика разоблачили на помощи уклонистам — детали

11 июля 2024 14:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Международный перевозчик на Буковине хотел вывезти уклонистов за границу
Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Черновицкой области разоблачили перевозчика, который пытался незаконно доставить военнообязанных за границу. Мужчины скрывались в багажном отделении среди посылок.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура Telegram в четверг, 11 июля.

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36-летний житель Тернопольщины, который имел разрешение на осуществление грузовых международных перевозок, пытался незаконно вывезти в Румынию двух своих знакомых. Для этого "пассажиры" спрятались в багажном отделении автомобиля Mercedes Sprinter между посылками.

Однако добраться до Румынии им не удалось — при прохождении пограничного контроля их обнаружили пограничники. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Скриншот поста Черновицкой областной прокуратуры

Напомним, сейчас организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более людей для одновременного пересечения границы.

Также мы писали, что в Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.

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