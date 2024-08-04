На Буковині чоловік постійно бив дружину — яке покарання йому загрожує

Судове засідання. Ілюстративне фото: ml.od.court.gov.ua

У Чернівецькій області чоловік неодноразово бив та ображав свою дружину. Попри те, що жінка подала на нього в суд і він сплатив штраф, побої продовжились. Тепер кривдник постане перед судом, йому загрожує до двох років за ґратами.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

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Деталі справи

За даними правоохоронців, 26-річна мешканка села Іванківці повідомила поліції, що її 40-річний чоловік її б'є. На місце події приїхали поліцейські, які вияснили, що в ході конфлікту кривдник кілька разів ударив дружину по обличчю та тілу, завдавши їй легких тілесних ушкоджень. Суд визнав його винним та зобов'язав сплатити штраф. Проте це не покращило ситуацію, адже чоловік продовжував бити й ображати жінку.

"Працівники поліції реагували на кожне таке повідомлення, неодноразово складали протоколи про адміністративне правопорушення на зловмисника та проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій", — зазначили правоохоронці.

Крім того, поліція складала на зловмисника протоколи за вчинення домашнього насильства та виносила терміновий заборонний припис. Попри обмеження та застереження чоловік далі продовжував побої дружини.

Яке покарання загрожує

Поліція провівши розслідування передала матеріали справи до суду для розгляду. Чоловіка звинувачують у домашньому насильстві за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, згідно з якою йому загрожує два роки позбавлення волі.