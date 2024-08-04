На Буковине мужчина постоянно избивал жену — какое наказание ему грозит

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua

В Черновицкой области мужчина неоднократно избивал и оскорблял свою жену. Несмотря на то, что женщина подала на него в суд и тот уплатил штраф, побои продолжились. Теперь обидчик предстанет перед судом, ему грозит до двух лет за решеткой.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

Читайте также:

Детали дела

По данным правоохранителей, 26-летняя жительница села Иванковцы сообщила полиции, что ее 40-летний мужчина ее избивает. На место происшествия приехали полицейские, которые выяснили, что в ходе конфликта обидчик несколько раз ударил жену по лицу и телу, нанеся ей легкие телесные повреждения. Суд признал его виновным и обязал уплатить штраф. Однако это не улучшило ситуацию, ведь мужчина продолжал избивать и оскорблять женщину.

"Работники полиции реагировали на каждое такое сообщение, неоднократно составляли протоколы об административном правонарушении на злоумышленника и проводили с ним профилактически разъяснительную работу о недопустимости таких действий", — отметили правоохранители.

Кроме того, полиция составляла на злоумышленника протоколы за домашнее насилие и выносила срочное запретительное предписание. Несмотря на ограничения и предостережения, мужчина продолжал побои жены.

Какое наказание грозит

Полиция, проведя расследование, передала материалы дела в суд для рассмотрения. Мужчину обвиняют в домашнем насилии по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, согласно которой ему грозит два года лишения свободы.