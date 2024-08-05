Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Буковині жінка побила медпрацівницю ВЛК — подробиці arrow

На Буковині жінка побила медпрацівницю ВЛК — подробиці

5 серпня 2024 17:34
Євгенія Брюховецька - редактор
На Буковині судили жінку, яка побила медпрацівника ВЛК
Комісія ВЛК. Ілюстративне фото: Вінницький апеляційний суд
Євгенія Брюховецька - редактор

У Чернівецькій області жінка на зупинці громадського транспорту побила лікарку, яка є членом військово-лікарської комісії. Причиною стало те, що медпрацівник визнала її чоловіка придатним до військової служби, через що його мобілізували.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За словами жінки, медик видала позитивний висновок ВЛК для її чоловіка, внаслідок чого його мобілізували.

Обидві громадянки їхали разом в автобусі до смт Кельменці, а під час висадки обвинувачена накинулася на лікаря прямо на зупинці, вдарила рукою в обличчя та потягнула за волосся.

Під час суду вона визнала свою провину й пояснила, що просила лікарку підійти до голови ВЛК, але та відмовила — тому й вдарила медика по обличчю.

"Вважаючи, що потерпіла була причетна до даного висновку ВЛК, обвинувачена на ґрунті особистих неприязних відносин, діючи з прямим умислом, завдала удар лівою рукою в обличчя лікарки", — йдеться у матеріалі справи.

Також обвинувачена заявила, що лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця, оскільки він має онкологічне захворювання. 

Рішення суду

Внаслідок побиття у медичного працівника діагностували струс мозку, тому жінку визнали винною у завданні легких тілесних ушкоджень та призначили їй покарання у вигляді 850 гривень штрафу. 

Також важливі новини дня по темі:

 

суд поліція побиття Чернівецька область ВЛК судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

17:41 Масштабні пожежі в Одесі — ДСНС опублікували відео катастрофічних наслідків

17:36 Україну частково накриють сильні зливи та грози — в Укргідрометцентрі показали карту негоди

17:34 На Буковині жінка побила медпрацівницю ВЛК — подробиці

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

17:33 У Польщі не вистачає робочих рук, бо українські мігранти обирають іншу країну

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

17:11 Комітет з нацбезпеки закликав Раду ухвалити законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років

17:04 Невдалий день для Байлз — Симона "подарувала" Андраде перемогу у вільних вправах

17:00 У Харкові вирує потужна пожежа — де сталося загоряння

17:41 Масштабні пожежі в Одесі — ДСНС опублікували відео катастрофічних наслідків

17:36 Україну частково накриють сильні зливи та грози — в Укргідрометцентрі показали карту негоди

17:34 На Буковині жінка побила медпрацівницю ВЛК — подробиці

17:33 У Польщі не вистачає робочих рук, бо українські мігранти обирають іншу країну

17:11 Комітет з нацбезпеки закликав Раду ухвалити законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

17:04 Невдалий день для Байлз — Симона "подарувала" Андраде перемогу у вільних вправах

17:00 У Харкові вирує потужна пожежа — де сталося загоряння

16:59 В Одесі поліцейського затримали за хабар в обмін на працевлаштування

16:58 У SPRAVDI розвінчали фейк про визнання Зеленським банкрутства України

16:55 Наказав бомбити енергетику України — СБУ оголосила підозру командиру авіабази "Енгельс"

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині