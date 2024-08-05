На Буковині судили жінку, яка побила медпрацівника ВЛК

Комісія ВЛК. Ілюстративне фото: Вінницький апеляційний суд

У Чернівецькій області жінка на зупинці громадського транспорту побила лікарку, яка є членом військово-лікарської комісії. Причиною стало те, що медпрацівник визнала її чоловіка придатним до військової служби, через що його мобілізували.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За словами жінки, медик видала позитивний висновок ВЛК для її чоловіка, внаслідок чого його мобілізували.

Обидві громадянки їхали разом в автобусі до смт Кельменці, а під час висадки обвинувачена накинулася на лікаря прямо на зупинці, вдарила рукою в обличчя та потягнула за волосся.

Під час суду вона визнала свою провину й пояснила, що просила лікарку підійти до голови ВЛК, але та відмовила — тому й вдарила медика по обличчю.

"Вважаючи, що потерпіла була причетна до даного висновку ВЛК, обвинувачена на ґрунті особистих неприязних відносин, діючи з прямим умислом, завдала удар лівою рукою в обличчя лікарки", — йдеться у матеріалі справи.

Також обвинувачена заявила, що лікарі не провели належним чином обстеження її співмешканця, оскільки він має онкологічне захворювання.

Рішення суду

Внаслідок побиття у медичного працівника діагностували струс мозку, тому жінку визнали винною у завданні легких тілесних ушкоджень та призначили їй покарання у вигляді 850 гривень штрафу.