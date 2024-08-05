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На Буковине женщина избила медработника ВВК — подробности

5 августа 2024 17:34
Евгения Брюховецкая - редактор
На Буковине судили женщину, которая избила медработника ВВК
Комиссия ВВК. Иллюстративное фото: Винницкий апелляционный суд
Евгения Брюховецкая - редактор

В Черновицкой области женщина на остановке общественного транспорта избила врача, которая является членом военно-врачебной комиссии. Причиной стало то, что медработник признала ее мужа пригодным к военной службе, из-за чего его мобилизовали.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По словам женщины, медик издала положительное заключение ВВК для ее мужа, в результате чего его мобилизовали.

Обе гражданки ехали вместе в автобусе в пгт Кельменцы, а во время высадки обвиняемая набросилась на врача прямо на остановке, ударила рукой в лицо и потянула за волосы.

Во время суда она признала свою вину и объяснила, что просила врача подойти к председателю ВВК, но та отказала — потому и ударила медика по лицу.

"Считая, что потерпевшая была причастна к данному выводу ВВК, обвиняемая на почве личных неприязненных отношений, действуя с прямым умыслом, нанесла удар левой рукой в лицо врачу", — говорится в материале дела.

Также обвиняемая заявила, что врачи не провели должным образом обследование ее сожителя, поскольку он имеет онкологическое заболевание.

Решение суда

В результате избиения у медицинского работника диагностировали сотрясение мозга, поэтому женщину признали виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначили ей наказание в размере 850 гривен штрафа.

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