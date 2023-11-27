На Чернігівщині через негоду 23 тисячі жителів залишилися без світла

Ліквідація негоди у Чернігові. Ілюстративне фото: телеканал "Новий Чернігів"

У Чернігівській області через негоду станом на ранок 27 листопада без світла залишається 60 населених пунктів. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки в регіоні.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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За його словами, без електропостачання залишилося понад 23 тисячі жителів області.

Наразі на Чернігівщині, попри негоду, продовжують працювати 152 працівника "Чернігівобленерго", аби відновити електроенергію. Також працює 58 одиниць техніки.

Переведення на дистанційне навчання

"За рішенням ТеБ та НС в районах рекомендовано організовувати освітній процес за дистанційною формою навчання для здобувачів освіти, які проживають поза межами пішохідної доступності, що дасть можливість не використовувати шкільні автобуси під час негоди", — додав Чаус.

Крім того, в районах області цілодобово працюють всі необхідні служби для ліквідації наслідків через складні погодні умови.

Скриншот допису з Telegram В'ячеслава Чауса

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 27 листопада, з 07:30 заборонили в'їзд у місто великогабаритного транспорту через снігопад. Це допоможе зменшити виникнення заторів і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.