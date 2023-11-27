Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Черниговской области из-за непогоды 23 тысячи жителей остались без света arrow

В Черниговской области из-за непогоды 23 тысячи жителей остались без света

27 ноября 2023 08:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Черниговской области из-за непогоды 23 тысячи жителей остались без света
Ликвидация непогоды в Чернигове. Иллюстративное фото: телеканал "Новый Чернигов"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Черниговской области из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября без света остается 60 населенных пунктов. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия в регионе.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Последствия непогоды в области

По его словам, без электроснабжения осталось более 23 тысяч жителей области.

Сейчас в Черниговской области, несмотря на непогоду, продолжают работать 152 работника "Черниговоблэнерго", чтобы восстановить электроэнергию. Также работает 58 единиц техники.

Перевод на дистанционное обучение

"По решению ТеБ и ЧС в районах рекомендовано организовывать образовательный процесс с дистанционной формой обучения для соискателей образования, проживающих вне пешеходной доступности, что позволит не использовать школьные автобусы во время непогоды", — добавил Чаус.

Кроме того, в районах области круглосуточно работают все необходимые службы для ликвидации последствий из-за сложных погодных условий.

последствия непогоды в Чернигове
Скриншот сообщения из Telegram Вячеслава Чауса

Напомним, в Киеве сегодня, 27 ноября, с 07:30 запретили въезд в город крупногабаритного транспорта из-за снегопада. Это поможет уменьшить возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме