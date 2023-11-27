В Черниговской области из-за непогоды 23 тысячи жителей остались без света

Ликвидация непогоды в Чернигове. Иллюстративное фото: телеканал "Новый Чернигов"

В Черниговской области из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября без света остается 60 населенных пунктов. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия в регионе.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Последствия непогоды в области

По его словам, без электроснабжения осталось более 23 тысяч жителей области.

Сейчас в Черниговской области, несмотря на непогоду, продолжают работать 152 работника "Черниговоблэнерго", чтобы восстановить электроэнергию. Также работает 58 единиц техники.

Перевод на дистанционное обучение

"По решению ТеБ и ЧС в районах рекомендовано организовывать образовательный процесс с дистанционной формой обучения для соискателей образования, проживающих вне пешеходной доступности, что позволит не использовать школьные автобусы во время непогоды", — добавил Чаус.

Кроме того, в районах области круглосуточно работают все необходимые службы для ликвидации последствий из-за сложных погодных условий.

Скриншот сообщения из Telegram Вячеслава Чауса

Напомним, в Киеве сегодня, 27 ноября, с 07:30 запретили въезд в город крупногабаритного транспорта из-за снегопада. Это поможет уменьшить возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.