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На Дніпропетровщині чоловік погрожував фізичною розправою жінці — що вирішив суд

17 липня 2024 11:03
Галина Шподарева - редактор
На Дніпропетровщині суд покарав домашнього тирана штрафом у 170 гривень
Чоловік стоїть біля дверей, за якими сидить жінка. Фото ілюстративне: pexels
Галина Шподарева - редактор

Жителя Дніпропетровської області притягнули до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік погрожував своїй співмешканці розправою та вчиняв психологічне насильство. Суд визнав достатнім оштрафувати домашнього тирана на 170 гривень. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Як встановив суд, чоловік вчинив відносно своєї співмешканки психологічне насильство, а саме: висловлювався на її адресу грубою нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, внаслідок чого останній завдана шкода психічного характеру.

"Частина 1 ст. 173-2 КУпАП передбачає вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров`ю потерпілого", — йдеться в документі. 

Обвинувачений на судове засідання не з’явився. Суд визнав чоловіка винним в адмінправопорушенні та призначив йому покарання: 170 гривень штрафу та сплата судового збору у розмірі 605 гривень 60 копійок. 

На Дніпропетровщині чоловік погрожував фізичною розправою жінці — що вирішив суд - фото 1
Рішення суду. Фото: скриншот

До речі, санкція за цією статтею дозволяє притягнути обвинуваченого до громадських робіт, або накласти адміністративний арешт. 

На Дніпропетровщині чоловік погрожував фізичною розправою жінці — що вирішив суд - фото 2
Санкція за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 38-річний чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень власній матері, нападника затримали.

Також ми писали, що поліцейські Одеської області викрили порушника, який спричинив фізичне насильство над батьками. Окрім того, в його помешканні правоохоронці знайшли гранату.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть місцевого жителя за скоєння домашнього насильства над матір'ю. Жінка поскаржилася на систематичні погрози та приниження з боку сина.

суд правосуддя домашнє насильство Дніпропетровська область загрози

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