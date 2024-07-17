В Днепропетровской области суд наказал домашнего тирана штрафом в 170 гривен

Мужчина стоит у двери, за которой сидит женщина. Фото иллюстративное: pexels

Жителя Днепропетровской области привлекли к ответственности за домашнее насилие. Мужчина угрожал своей сожительнице расправой и совершал психологическое насилие. Суд счел достаточным оштрафовать домашнего тирана на 170 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Как установил суд, мужчина совершил в отношении своей сожительницы психологическое насилие, а именно: выражался в ее адрес грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, в результате чего последней нанесен вред психического характера.

"Часть 1 ст. 173-2 КУоАП предусматривает совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего", — говорится в документе.

Обвиняемый на судебное заседание не явился. Суд признал мужчину виновным в админправонарушении и назначил ему наказание: 170 гривен штрафа и уплата судебного сбора в размере 605 гривен 60 копеек.

Решение суда. Фото: скриншот

Кстати, санкция по этой статье позволяет привлечь обвиняемого к общественным работам или наложить административный арест.

Санкция по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 38-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения собственной матери, нападавшего задержали.

Также мы писали, что полицейские Одесской области разоблачили нарушителя, совершившего физическое насилие над родителями. Кроме того, в его доме правоохранители обнаружили гранату.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить местного жителя за домашнее насилие над матерью. Женщина пожаловалась на систематические угрозы и унижение со стороны сына.