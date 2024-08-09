На Дніпропетровщині через понівечену могилу затримали двох підлітків

На Дніпропетровщині підлітки понівечили могилу військового — їх затримала поліція
У одному з селищ Дніпропетровської області підлітки понівечили могилу військового. Тепер їм загрожує позбавлення волі від чотирьох до семи років.
Про це повідомила пресслужба Поліції Дніпропетровщини у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.
Понівечили могилу військового
У селищі Межова Синельниківського району 15-річний хлопець та 16-річна дівчина понівечили могилу військового — вони намагалися витягти з землі державний прапор, який там був встановлений. Також порушники зафільмували це на камеру та виклали в Telegram-канал.
Правоохоронці зафіксували інцидент під час моніторингу соцмереж. Прибувши на місце події було оглянуто місце злочину, зібрано речові докази та встановлено причетних осіб.
Обох підлітків доставили до відділення поліції та опитали. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала слідство.
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