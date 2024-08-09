На Дніпропетровщині через понівечену могилу затримали двох підлітків

Поліція. Ілюстративне фото: УНІАН

У одному з селищ Дніпропетровської області підлітки понівечили могилу військового. Тепер їм загрожує позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Про це повідомила пресслужба Поліції Дніпропетровщини у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Понівечили могилу військового

У селищі Межова Синельниківського району 15-річний хлопець та 16-річна дівчина понівечили могилу військового — вони намагалися витягти з землі державний прапор, який там був встановлений. Також порушники зафільмували це на камеру та виклали в Telegram-канал.

Підлітки, які понівечили могилу військового. Фото: Нацполіція

Правоохоронці зафіксували інцидент під час моніторингу соцмереж. Прибувши на місце події було оглянуто місце злочину, зібрано речові докази та встановлено причетних осіб.

Понівечена могила. Фото: Нацполіція

Обох підлітків доставили до відділення поліції та опитали. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала слідство.