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На Дніпропетровщині підлітки понівечили могилу військового — їх затримала поліція

9 серпня 2024 19:36
Євгенія Брюховецька - редактор
На Дніпропетровщині через понівечену могилу затримали двох підлітків
Поліція. Ілюстративне фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

У одному з селищ Дніпропетровської області підлітки понівечили могилу військового. Тепер їм загрожує позбавлення волі від чотирьох до семи років. 

Про це повідомила пресслужба Поліції Дніпропетровщини у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Понівечили могилу військового 

У селищі Межова Синельниківського району 15-річний хлопець та 16-річна дівчина понівечили могилу військового — вони намагалися витягти з землі державний прапор, який там був встановлений. Також порушники зафільмували це на камеру та виклали в Telegram-канал.

понівечили могилу військового на Дніпропетровщині
Підлітки, які понівечили могилу військового. Фото: Нацполіція

Правоохоронці зафіксували інцидент під час моніторингу соцмереж. Прибувши на місце події було оглянуто місце злочину, зібрано речові докази та встановлено причетних осіб.

вчинили наругу над могилою військового
Понівечена могила. Фото: Нацполіція

Обох підлітків доставили до відділення поліції та опитали. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала слідство.

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Скриншот допису поліції

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підлітки поліція цвинтар Дніпропетровська область злочин

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