На Днепропетровщине из-за изуродованной могилы задержаны двое подростков

Полиция. Иллюстративное фото: УНИАН

В одном из поселков Днепропетровской области подростки изуродовали могилу военного. Теперь им грозит лишение свободы от четырех до семи лет.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Днепропетровщины в Telegram в пятницу, 9 августа.

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Изуродовали могилу военного

В поселке Межево Синельниковского района 15-летний парень и 16-летняя девушка изуродовали могилу военного — они пытались вытащить из земли государственный флаг, который там был установлен. Также нарушители сняли это на камеру и выложили в Telegram-канал.

Подростки, изуродовавшие могилу военного. Фото: Нацполиция

Правоохранители зафиксировали инцидент во время мониторинга соцсетей. Прибыв на место происшествия было осмотрено место преступления, собраны вещественные доказательства и установлены причастные лица.

Изуродованная могила. Фото: Нацполиция

Оба подростка были доставлены в отделение полиции и опрошены. Полиция открыла уголовное производство и начала следствие.